Le jeune milieu de terrain, Johann Lepenant, dont le temps de jeu s'est réduit depuis l'arrivée de Laurent Blanc, espère que l'OL va retrouver le chemin du succès.

Une semaine difficile

"On a fait un mauvais résultat lors du dernier match. Forcément, nous étions tous déçus, les supporters comme les joueurs. On n'est pas satisfaits de ce résultat (1-2 contre Strasbourg). Cette semaine à l'entraînement, il a fallu basculer sur le match suivant. C'est ce qu'on a fait et nous sommes prêts pour le match de ce samedi."

Enchaînement à Décines

"C'est à nous de réagir. La meilleure façon, c'est d'agir dans ce stade. C'est un match important même si c'est Chambéry, une équipe inférieure (N3). Il ne faut pas négliger ce match, il va falloir le jouer en étant concentrés, très rigoureux et tout devrait bien se passer."

Chambéry

"On connaît tous la Coupe de France. Chaque année, il y a beaucoup d'exploits. Il faut rester concentrés et focus sur ce qu'on a à faire et faire le meilleur match possible. Il faudra mettre de l'intensité avec le ballon, les faire courir et la moindre occasion il va falloir la mettre au fond. Il faut le préparer comme un match de championnat. "

La parenthèse Coupe de France

"On n'a pas gagné depuis un certain moment donc de gagner peut faire du bien à tout le monde : aux supporters, à tout le groupe. La Coupe de France peut être un moyen de revenir bien la semaine prochaine (pour la Ligue 1, déplacement à Ajaccio). C'est une compétition importante, on le sait tous : gagner la Coupe de France peut nous emmener en Coupe d'Europe. On va la jouer sérieusement pour la gagner. La Coupe et le championnat sont très importants. On a du retard en championnat mais on travaille pour revenir en haut du tableau."

"Le jour où je suis sur le terrain, je vais montrer ce que je sais faire"

Plan personnel

"Au début, j'ai beaucoup joué et depuis un certain moment, je joue un peu moins. C'est le football, j'apprends. Je suis venu à Lyon pour apprendre. Je travaille à l'entraînement, je me tiens prêt au cas où si le coach me met sur le terrain. Je reste concentré sur moi-même et, dès que je peux jouer, je donnerai mon maximum. Je me suis dis que si je joue moins, c'est que je dois travailler un peu plus. C'est ce que je fais pour essayer de gratter du temps de jeu. Cela ne m'a pas perturbé. Je me répète mais je dois bosser et le jour où je suis sur le terrain, je vais montrer ce que je sais faire."

Manque d'expérience

"Quand le coach est arrivé, il a parlé de l'expérience. Je suis jeune, je suis à Lyon pour apprendre. Il (Laurent Blanc) m'a dit que j'avais encore beaucoup à apprendre. C'est ce que je fais au quotidien, j'apprends beaucoup aux côtés de mes partenaires. Il faut s'accrocher avec ce groupe qui est un très bon groupe."

L'axe de progression

"Même quand je jouais, je devais faire plus durant la semaine. Je n'allais pas forcément à la salle (musculation). Je pense que c'est là-dessus que j'ai le plus progressé."

Les supporters

"On comprend la frustration des supporters. Mais nous aussi, on est frustrés de nos résultats. C'est à nous de réagir, le groupe, l'équipe. C'est vrai que ce n'est pas toujours plaisant d'entendre les supporters chanter négativement, mais bon, on comprend aussi leur frustration."