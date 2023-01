Cible annoncée de l’OL pour se renforcer au milieu de terrain, João Gomes n’a que 21 ans. Mais à Flamengo, il a convaincu tout le monde parce que son mélange de technique et d’aboyeur. Seulement est-il vraiment le profil recherché à Lyon ?

On ne dira pas que c’est lui et personne d’autre mais l’OL a clairement ciblé son renfort au milieu de terrain avec João Gomes. Dans les colonnes de L’Equipe, Bruno Cheyrou a confirmé que la piste menant vers le Brésilien avait été activée ces derniers jours. A 21 ans, João Gomes est considéré comme l’un des talents du championnat brésilien et avait été dans l’oeil de l’Atlético de Madrid il y a un peu moins d'un an. Il n’est d’ailleurs pas un dossier nouveau sur les bureaux lyonnais puisque le chef du recrutement assure que c’est une profil "suivi depuis un an et demi." Seules certaines contraintes avaient empêché de passer à l’action. Avec l’arrivée de John Textor, il semblerait bien qu’elles se soient envolées même si le combat est loin d’être gagné avec Wolverhampton toujours dans la course. Néanmoins, peut se poser la question de la pertinence de cet achat estimé à 20 millions d’euros dans la recherche d’un milieu faite par Laurent Blanc. João Gomes colle-t-il vraiment à tous ces points ?

Sans vraiment prendre du risque, une partie de la réponse est non. Pourquoi ? Tout simplement parce l’entraîneur lyonnais souhaiterait avant tout une sentinelle assez grande et costaude pour compléter son milieu. Avec son mètre 76, João Gomes ne représente clairement pas ce profil, comme l’atteste la moyenne de ses duels aériens gagnés (0,70). Néanmoins, les suiveurs avertis du championnat brésilien et notamment de Flamengo notent que l’international U20 "compense sa petite taille par une vraie énergie. Sans dire qu’il est un chien-fou, Gomes a cette capacité à harceler ses adversaires." Avec plus de 4 tacles par matchs et 1,27 interception, Gomes est l’une de références dans le championnats.

Un véritable atout défensif et dans la première passe

Ces qualités, on peut déjà les retrouver dans l’effectif lyonnais avec Maxence Caqueret et Johann Lepenant réputés pour être des relayeurs qui défendent en avançant. Avec João Gomes, serait-ce donc un élément de poche au profil similaire aux deux joueurs cités ? Là encore la réponse est à la négative. Si certains entre Rhône et Saône ont pu le comparer à Bruno Guimaraes, João Gomes n’a pas vraiment le jeu long de son compatriote. C’est d’ailleurs l’un des points sur lequel il a encore une marge de progression, tout comme sa faculté à se retrouver aux abords de la surface pour se montrer décisif. Avec 3 buts et 3 passes en 117 matchs, le pur produit du centre de formation du « Fla » n’est clairement pas ce facteur X offensif.

Pourtant, son apport technique est loin d’être exécrable, bien au contraire. Matheus Correa, journaliste brésilien, vante "son calme au moment de la relance et pour se sentir de la pression adverse" et c’est là que la comparaison avec Guimaraes peut tenir. Comme l’ancien Lyonnais, João Gomes a cette faculté à se mettre dans le sens du jeu pour amorcer les transitions offensives ce qui fait défaut à l’OL aujourd’hui. Laurent Blanc veut certes un jeu de possession mais à force d’enchaîner les passes latérales comme c’est souvent le cas avec Thiago Mendes notamment, la formation lyonnaise se retrouve souvent face à un bloc adverse qui a eu le temps de se reformer.

Pas le monstre physique souhaité par Blanc

João Gomes n’est pas la solution miracle mais il a pour lui la capacité de pouvoir jouer seul devant la défense ou dans un double pivot, ajustant sa façon de jouer selon les besoins de l’équipe mais aussi de son partenaire à ses côtés. A 21 ans, le Carioca n’est pas le joueur d’expérience désiré par Blanc mais a malgré tout un sacré bagage derrière lui. "Il est au club depuis ses 8 ans et a grimpé les étages sans faire de bruit. Il s’est fait une place petit à petit au sein de l’effectif des Rouge et Noir au point de devenir indispensable avec le départ de Gerson à l'OM."

La Copa Libertadores 2022 qui s’affiche sur son palmarès n’est pas simplement là pour faire jolie, il y a grandement participé, ne loupant qu’un match pour suspension. Au Brésil, on assure que "l’OL ferait encore un très bon coup avec un Brésilien", néanmoins on reste sur la réserve au moment de se prononcer sur la connexion à court terme entre João Gomes et le club lyonnais face aux nombres solutions déjà présentes dans l’effectif.