Dans l’obligation de gagner, l’OL a trouvé le moyen de perdre. Aligné au milieu, Thiago Mendes n’apporte pas ce coup d’accélérateur à la relance qui pourrait changer beaucoup de choses. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : Thiago Mendes

Très clairement Karl Toko-Ekambi aurait pu être dans cette catégorie mais faut-il vraiment continuer à s’acharner sur un joueur qui a clairement la tête sous l’eau ? Pour Thiago Mendes, le constat peut être le même bien qu’il soit passé entre les gouttes ces derniers temps. De nouveau aligné au milieu de terrain, le Brésilien a une nouvelle fois montré ses limites dans ce jeu de possession. Il est le symbole de ce jeu lyonnais qui ronronne une fois le quart d’heure de jeu passé. Trop de touches de balle, trop de passes intermédiaires plutôt que de sauter un partenaire ou une ligne. A tout ça s’est ajouté un déchet technique assez criant. Thiago Mendes n’est pas le seul à blâmer comme c’est le cas pour chaque flop toutes les semaines. Mais quand l’OL a besoin de mettre de la vie dans son jeu, il n’aide clairement pas.

Le top : Castello Lukeba

Après le troisième clean-sheet de la saison à Nantes, l’OL aurait très certainement voulu en enchaîner un deuxième de suite surtout à la maison. Ce ne fut pas le cas avec ce but venu d’ailleurs de Aholou et ce but casquette de Diallo. Pourtant défensivement, et c’est paradoxal, l’OL a été plutôt conquérant. De retour dans un système à trois centraux, les automatismes ont rapidement été là malgré une première avec Lovren. Dans ces rencontres où les Lyonnais coulent mentalement, Castello Lukeba a au moins ce mérite de montrer de la maturité. Dans son duel avec Diallo puis Mothiba, le jeune défenseur a joué des coudes pour s’imposer et aussi jouer de roublardise. Solide dans les duels, il a tenté de faire monter le bloc en montant balle au pied dans le camp adverse. Sans un sauvetage de Sels, il n’aurait pas été loin d’égaliser (86e). Dans le marasme lyonnais, l’association Lovren - Lukeba donne de l’espoir de fonctionner.