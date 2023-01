L'OL continue de s'enfoncer à domicile face à Strasbourg (1-2)

Dominateur, l'OL s'est écroulé mentalement après l'ouverture du score de Strasbourg et a été obligé de courir après le score à cause de cette défaillance. A ceux qui pouvaient encore en douter, la crise est bien là à Lyon après cette nouvelle défaite contre l'avant-dernier du championnat.

Pour sa première au Parc OL en tant que nouvel actionnaire majoritaire du club, John Textor a été servi ce samedi soir. Présent dans les travées de l’enceinte décinoise après avoir fait le tour des équipes de jeunes, l’Américain a vu de plus près le climat qui règne ces derniers mois au sein du club lyonnais. Vendredi, avec Jean-Michel Aulas, il avait appelé de ses propres voeux à « ne plus perdre de points contre des équipes de second tableau » et de montrer de l’envie et de l’intensité. Finalement, il y a quelque chose de rassurant ou non de voir que même un discours nouveau n’a pas vraiment d’effets sur le groupe de Laurent Blanc.

Face à l’avant-dernier de Ligue 1 qu’est Strasbourg, l’OL avait pour ambition de lancer une énième fois une dynamique positive après le nul à Nantes. C'est raté avec cette défaite qui fait tâche (1-2). Dans leur opération reconquête envers leur public, les Lyonnais auraient pu y parvenir presque sans forcer. En l’espace de 12 minutes, ils ont eu trois occasions franches de le faire avec deux frappes croisées de Toko-Ekambi (5e) et Tolisso (10e) et un piqué de Cherki stoppé par Sels (12e). Trois munitions gâchées qui se sont forcément payées face au mental déficient des Lyonnais. Sur une remise plein axe suite à un corner, Jean-Eudes Aholou a inscrit un but venu de nul part (28e).

La gronde des supporters contre la direction et Toko-Ekambi

Un grain de sable qui a déréglé totalement la machine OL avec un second but qui trahit l’état d’esprit dans lequel sont les joueurs de Laurent Blanc actuellement. Un long ballon de Sels, Thiago Mendes et Corentin Tolisso qui se trouent face à la vitesse du ballon, Gusto qui a tout le temps de pouvoir repousser le piqué de Gameiro mais qui glisse au final pour offrir à Habib Diallo le but du break (32e). Ce deuxième but strasbourgeois a été la goutte de trop pour les groupes de supporters déjà passablement virulents pendant l’avant-match. Certains ont montré leur mécontentement au moment de l’arrivée du bus des joueurs pendant que des banderoles et chants visant la direction et certains joueurs ont lancé cette rencontre de la 19e journée.

La réduction du score de Lacazette sur penalty juste avant la mi-temps a redonné de l’espoir à tout un stade avec une seconde mi-temps à sens unique. Le ballon a navigué devant le but strasbourgeois mais l’OL a eu toutes les peines du monde à trouver la faille avec ce tir dévié de Lacazette (73e) ou à l’image d’un Toko-Ekambi loupant le plus facile sur son dernier ballon. Un manqué et une sortie qui ont déclenché la colère des supporters qui l’avaient sifflé depuis le début du match et la sienne, rentrant aux vestiaires furieux avant de se raviser. L'OL a poussé mais comme un symbole le ballon qui avait navigué devant la ligne et qui était rentré pour Strasbourg en première mi-temps a fui le cadre pour l'OL à cinq minutes du terme. Tous les vents sont contraire à Lyon et on se demande bien d'où viendra l'éclaircie.