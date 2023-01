OL - Strasbourg : Laurent Blanc mise sur un 3-5-2

Pour la réception de Strasbourg, Laurent Blanc a décidé de changer de système. L’entraîneur de l’OL revient à un 3-5-2 déjà utilisé à son arrivée. Karl Toko-Ekambi accompagne Alexandre Lacazette en attaque.

Pour la deuxième fois de suite, Laurent Blanc peut compter sur un groupe au complet. L’infirmerie accueille seulement Houssem Aouar et permet donc à l’entraîneur de l’OL de pouvoir faire des choix que ce soit dans les joueurs ou dans le système. Contre Strasbourg, ce samedi (21h), il a décidé de revenir à une tactique qu’il avait mise en place à son arrivée pour faire au plus pressé. Face aux 19es du championnat, Blanc a décidé de miser sur un 3-5-2 avec le retour de Malo Gusto, après celui de Nicolas Tagliafico mercredi à Nantes (0-0).

Souhaitant apporter plus de danger dans la surface avec des centres, le Cévenol mise donc sur l’apport de ses pistons pour servir dans les meilleures conditions Alexandre Lacazette. Le capitaine de l’OL n’est pas assez dans l’axe pour son entraîneur et n’aura pas à dézoner comme ce fut le cas à Nantes avec un entrejeu très défensif. Il retrouve Rayan Cherki dans un rôle de meneur et aura à ses côtés Karl Toko-Ekambi qui garde la confiance de son coach malgré des prestations en-deçà. Enfin, le doute sur Maxence Caqueret est levé avec une présence sur le banc après avoir couru individuellement vendredi. Le double pivot sera donc bien composé de Corentin Tolisso et Thiago Mendes.

La composition de l’OL contre Strasbourg : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Thiago Mendes, Tolisso - Cherki - Lacazette, Toko-Ekambi