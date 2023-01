A la recherche d’une deuxième victoire de suite, l’OL n’a ramené qu’un point de Nantes. S’ils ont gardé leur cage inviolée, les Lyonnais ne sont pas plus avancés au classement

Dix jours après la défaite contre Clermont, l’OL avait à coeur de lancer cette année 2023 en Ligue 1 à Nantes. Comme face à Metz il y a trois jours, le visage montré par les Lyonnais est loin de celui attendu. A la différence de la Coupe de France, ils n'ont pas eu le mérite de ramener les trois points de ce déplacement en Loire-Atlantique et c’est tout ce qui fait la différence pour soigner les têtes. Il faudra bien plus pour remonter au classement qu’un simple point à l'extérieur. A écouter Anthony Lopes à la pause qui regrettait le visage attentiste de son équipe, ce discours est quand même lourd de sens. Les hommes de Laurent Blanc ont fait le dos rond grâce notamment à un Dejan Lovren souverain pour sa première mais tout n’a tenu qu’à un fil notamment en première période.

Avec un milieu de terrain très défensif au coup d’envoi, Laurent Blanc avait fait le choix d’un bloc assez compact. Ça s’est clairement ressenti dans le jeu lyonnais avec un manque de liant en transition offensive et une nouvelle possession stérile. Comme lors des deux derniers matchs, les Lyonnais n’ont pas réussi à forcer la décision d’entrée de jeu malgré un coup-franc sur la barre de Thiago Mendes (4e). De son côté, Tetê a gâché de belles situations en oubliant une première fois le ballon puis en se prenant les pieds dans le tapis sur une passe en profondeur. Petit à petit, l’OL a baissé de pied et laissé Nantes se créer des occasions franches. Heureusement, Anthony Lopes a veillé au grain pour repousser les initiatives nantaises (23e, 33e).

La seconde période a été d’une meilleure facture avec notamment un Maxence Caqueret plus proche de Lacazette et donc plus à même de pouvoir combiner. Cela a débouché sur une frappe flottante du capitaine lyonnais et à un piqué subtil du milieu mais par deux fois Alban Lafont s’est interposé pour garder sa cage inviolée (51e, 65e). Le capitaine nantais a une nouvelle fois été sur la trajectoire pour sortir une frappe lourde de Rayan Cherki, entrée à la place de Tetê pour apporter un peu plus de danger sur le but des Canaris. Il en fallait malheureusement bien plus pour faire tomber le 15e de Ligue 1. Ce match nul n'arrange clairement pas les affaires de l'OL qui continue de prendre du retard sur l'Europe...