Nantes - OL (0-0) : Lovren et Kumbedi ont répondu au défi nantais

Dans le nul frustrant concédé à Nantes, l’OL a au moins eu le mérite de finir cette rencontre sans prendre de but. Pour sa première, Dejan Lovren a montré ce qu’il pouvait apporter. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : Tetê

On va dire qu’on s’acharne sur le cas de Tetê mais comment faire autrement ? Le Brésilien n’est pas le seul à avoir été en dessous de son niveau ce mercredi soir à Nantes, c’est un fait. Seulement, dans une formation comme celle mise en place par Laurent Blanc face aux Canaris avec un milieu très défensif, l’ailier, ainsi que Karl Toko-Ekambi, est censé amener la lumière offensive. Le constat pour l’un est valable pour l’autre avec, pour ceux qui suivent l’OL depuis longtemps, l’impression de revoir des séquences de Bertrand Traoré et de sombrer dans un jeu stéréotypé. Pire, quand il est en bonne position, Tetê a trouvé le moyen de gâcher les rares offensives lyonnaises.

Parfaitement vu par Maxence Caqueret dans la profondeur, l’ancien du Shakhtar a oublié le ballon sur son contrôle. Ensuite, sur une inspiration de Lacazette et une superbe transversale qui aurait pu lui ouvrir le chemin du but, il a trouvé le moyen de se prendre les pieds dans le tapis et de glisser… A ça, se sont ajoutés des hors-jeux par excès de précipitation. L’inspiration offensive de l’OL est déjà loin d’être à son summum depuis des semaines mais si en plus, les rares occasions sont gâchées, difficile de relever la tête aussi bien collectivement que pour Tetê.

Top : le côté droit de la défense

Dans cette soirée loin d’être emballante, il y aura quand même eu des motifs de satisfaction notamment défensivement. Pour sa première depuis son retour à l’OL, Dejan Lovren l’a joué à l’expérience. Face à deux erreurs de Lukeba, le Croate a été en couverture pour cadrer Sissoko et Blas même si Anthony Lopes a dû s’employer. Mais avec six dégagements défensifs en première période et des interventions rugueuses, Lovren a au moins envoyé un message à sa défense. Il est déjà présent et montre cette agressivité que souhaite tant Laurent Blanc. Il n’a pas été le seul défenseur à se montrer au niveau.

Pour sa quatrième titularisation de suite, Saël Kumbedi continue de monter en puissance et de gagner en confiance. Moins offensif que ces derniers matchs malgré des bonnes intentions comme un centre vers Toko-Ekambi (58e), l’ancien du Havre a livré un vrai match contre Moses Simon et sa puissance. A 17 ans, le latéral droit n’a pas baissé les yeux, répondant au duel avec un brin de chance par moment comme ce ballon contrôlé en pleine surface sur un centre et dont le contre a tourné en faveur du Lyonnais. Une chose est sûre, Kumbedi a fait plus qu’assurer l’intérim en l’absence de Malo Gusto.