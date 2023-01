L'OL n'y arrive décidément pas en Ligue 1 dans ce début d'année 2023. Après la défaite contre Clermont à domicile (0-1), les Lyonnais n'ont pu rapporter qu'un petit point de Nantes (0-0), mercredi soir. A l'issue de la rencontre, Laurent Blanc a regretté que son équipe n'ait joué qu'une période sur deux.

La frustration d'un seul point

"Déçu oui et non. Je sentais qu’on avait envie mais malheureusement on n’y arrivait pas à cause d’erreurs techniques. Ça a été mieux en deuxième période."

Deux points perdus en route

"Ça va peut-être vous paraître bête mais le nul à Nantes dans le contexte, je ne dis pas que je m’en contente parce qu’il y avait la place de faire mieux notamment en deuxième mi-temps. Mais ce qui te plombe c’est la contre-performance à domicile contre Clermont. La régularité, on ne l’a pas encore, on la cherche, on va la trouver mais ça va être long."

Le non-match des ailiers

"Des joueurs de couloir, il y en a de moins en moins. C’est difficile de trouver des joueurs de couloir performants. On a récupéré beaucoup de joueurs mais des joueurs qui n’étaient pas à 100%. C’est bien de les avoir récupérés parce que notre vestiaire est devenu plus rempli alors qu’il était quasiment vide. Le seul problème quand tu récupères ces joueurs-là, ils ne sont pas encore aptes à 100%. L’équipe de ce (mercredi) soir était mieux mais elle sera encore mieux dans l’avenir. Enfin, je l’espère."

Les problèmes à la FFF

"Il y a des soubresauts. Ça ne va altérer l’équipe de France parce qu’elle a des joueurs fantastiques avec des jeunes joueurs en devenir fantastiques. C’est en train de bouger mais on attend de voir la suite. Je n’ai pas à me prononcer là-dessus. J’ai dit ce que je pensais des propos de Mr Le Graët mais l’analyse est bien plus profonde, plus longue à faire qu’en deux secondes."

Les retrouvailles avec Kombouaré

"Ça me fait très plaisir chaque fois que je le vois. Je ne le vois pas trop en ce moment parce qu’il a beaucoup de travail avec Nantes. Il a fait une excellente saison l’année dernière, il est encore qualifié en Coupe d’Europe, ils vont jouer contre la Juventus. Il a beaucoup de travail."

La prestation de Kumbedi

"Il a été bon. Je peux dire qu’il a de la vitalité à revendre. Défensivement, il avait un sacré joueur face à lui qui va vite, qui est bon dans les espaces et il l’a bien maitrisé. Il a su maitriser défensivement son adversaire et amener offensivement ce qu’il est capable d’amener. Il a peut-être fait son meilleur match ce (mercredi) soir."

Une équipe faible techniquement

"A part à Montpellier et à Rennes où on avait été bon techniquement, on est moins bien sur ce point-là. On va retrouver cette aisance technique avec les résultats certes mais aussi avec le fait que physiquement on est de mieux en mieux. Ce (mercredi) soir, on a gagné ce match dans ce domaine. Mais il faut être beaucoup plus serein avec le ballon. On a l’impression que quand on a le ballon on doute alors que c’est l’adversaire qui doit douter. On a des joueurs très bons techniquement, je le vois tous les jours à l’entraînement. On n’arrive pas à le transposer en championnat. On a cette espèce de chape, de microcosme, et il faut passer au-dessus de ça. C'est aussi le travail du staff (technique)."