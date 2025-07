L'OL dans le Top 40 du classement "Opta Power Ranking"

Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Opta Analyst a dévoilé sa hiérarchie des clubs de football à travers le monde. L'OL est parmi les 5 équipes de Ligue 1 les mieux classées.

L'Olympique lyonnais traverse actuellement une période très difficile. Relégué pour le moment en Ligue 2 par la DNCG, il espère être sauvé devant la commission d'appel. Le mois de juillet va donc être décisif pour l'avenir de l'équipe de Paulo Fonseca. John Textor a d'ores et déjà été écarté de son poste de président de l'OL. C'est Michele Kang qui le remplace et qui devra mener le bateau dans la tempête. La direction lyonnaise aimerait faire d'une pierre deux coups. Un maintien dans l'élite et ainsi la possibilité de participer à la Ligue Europa. Une compétition pour laquelle les Rhodaniens se sont qualifiés en terminant à la 6e place de Ligue 1.

L'OL devance l'OM d'après Opta

Le classement "Opta Power Ranking" regroupe les clubs du monde entier. Il est établi en fonction de plusieurs critères tels que les résultats sportifs et l'effectif actuel. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions 2025, pointe à la 3e place, juste derrière Arsenal et Liverpool. Ensuite, on retrouve le LOSC en 33e position, puis l'AS Monaco (36e). L'Olympique lyonnais est ainsi le quatrième écurie française la mieux placée (39e).

L'Olympique de Marseille arrive un peu après, à la 41e place. Il faut néanmoins bien avoir conscience que ce classement ne tient pas compte de la situation critique que vit l'OL d'un point de vue économique. Une rétrogradation effective en Ligue 2 ferait évidemment perdre un grand nombre de rangs aux septuples champions de France (2002-2007) dans cette hiérarchie construite par Opta.