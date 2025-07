DNCG : l'appel de l'OL prévu le 10 juillet

Michele Kang, présidente de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le destin de l'OL se jouera, en partie, le 10 juin. Dans une semaine, il passera devant la commission d'appel de la DNCG, liée à la Fédération cette fois-ci.

Le 24 juin restera une date marquante dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Maintenant, quelle sera exactement sa place ? La suite nous le dira assez vite. Voilà dix jours, la Direction nationale de contrôle de gestion rétrogradait administrativement les Rhodaniens en Ligue 2. Dès l'annonce de la sanction, ces derniers avaient prévu de faire appel.

C'est désormais chose faite, croit savoir L'Équipe. L'OL aurait reçu la décision motivée de l'instance en début de semaine. Un élément obligatoire pour continuer le processus. À présent au courant de ce qu'il doit faire pour répondre aux exigences du gendarme financier, il a une semaine pour se préparer.

Une semaine pour maintenir le club

Selon le média national, le rendez-vous avec la commission d'appel de la DNCG, dépendante de la Fédération française de football, est programmé pour le jeudi 10 juillet. Une information que le club n'a pas souhaitée nous confirmer, gardant sa ligne de conduite et le silence sur ce dossier. On sait néanmoins que Michele Kang et Michael Gerlinger auront du pain sur la planche ces prochains jours.

La nouvelle présidente de l'Olympique lyonnais et son directeur général ont multiplié ces derniers jours les réunions en prévision de ce face-à-face crucial. À noter que cette entité est entièrement différente de celle de la Ligue. Au-delà de leur avenir dans l'élite, les septuples champions de France (2002-2008) jouent également leur place en Ligue Europa. Si leur descente est validée en appel, il ne pourra pas prendre part à la C3 en 2025-2026.