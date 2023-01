OL : Laurent Blanc veut une équipe plus "agressive" à Nantes

Deux jours après Metz et autant avant Nantes, Laurent Blanc s'est présenté face à la presse. L'entraîneur lyonnais se satisfait du retour de nombreux blessés et espère qu'ils amèneront un nouvel état d'esprit dans le groupe de l'OL.

Les propos de Noël Le Graët sur Zidane

"On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos très maladroits pour ne pas dire autre chose. Il s’est excusé mais c’est très facile de le faire et je le dis aux joueurs. Ca dure 2 secondes de le faire mais les propos restent. C'est comme ça et plus rien ne me choque. Avant les propos étaient dits mais pas repris. Maintenant, ils sont tenus et sont repris et c'est la différence."

Les bons points et mauvais points de cette reprise

"Il y a eu cette trêve hivernale qui nous a permis de vivre ensemble, de faire une préparation mais il n’y a pas eu de matchs de compétitions. Ca fait 3 mois qu’on est là mais on n’a fait que 8 matchs officiels donc c'est peu. Il faut prendre des points parce qu’il nous en manque. On a fait trois matchs, on n'a pas fait d'exploit mais il y a des équipes qui ont fait moins bien que nous. On sait ce qu’on a à faire, on est conscient.

Il y a beaucoup de travail, je vous le répète depuis le début. Le jour où je ne le dirai plus, c'est que je ne serai plus là ou c'est que ça verra à l'oeil nu sur le terrain. Je veux qu’on produise du jeu. Notre salut passe par là mais pour jouer il faut en avoir l’envie, on en a, les qualités et les joueurs. Notre effectif était très amputé ces derniers temps. Là on récupère de nos forces. Je ne dis pas que ce sera plus facile mais on aura des joueurs qui auront plus d’expérience donc je suis preneur."

L'apport de Tagliafico

"Il est un joueur agressif, il comprend bien le jeu, anticipe pas mal. Quand il ne joue pas, on s’aperçoit de son absence. Il arrive en tant que champion du monde, ça peut être un plus. Il fallait qu’il digère un peu tout ça, c’est normal. Il est prêt, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est un bon guerrier."

Blanc : "Je veux qu'on produise du jeu"

Un échec de l'ADN OL

"Il y a des contre exemples, il n’y a pas de règles. Corentin (Tolisso) a 28 ans, il est jeune. Alexandre (Lacazette) a 31 ans. Quand on a une réflexion, il faut l’avoir avec un maximum de détails et ce qui me désole. J’entends ce que vous dites avec l'OL qui ne reprend que des joueurs qui ont joué à Lyon mais il y a un marché et il est dur. Le fait que des joueurs ont connu l’OL est aussi une force et un atout pour pouvoir les attirer. Je ne le vois pas négativement. On pourrait prendre tel ou tel joueur, on a des listes mais est-ce que c’est réalisable ?"

La titularisation de Barcola

"Il a déjà goûté à la Ligue 1 donc il sait ce que c'est. J'ai lu et entendu ce qu'il a dit, c'est bien mais il faut qu'il soit prêt pour la concurrence, il n’y a aucun soucis. Il a fait une bonne entrée, il y est allé crescendo, il a beaucoup de qualités notamment devant le but. Les jeunes ne me posent pas de problèmes, je le répète. Mais il faut aussi être en adéquation avec les objectifs alors."

Les trois matchs de Cherki

"Il a profité de pleins de choses mais aussi de mettre son talent, qui est grand, au service du collectif. Il peut faire encore mieux parce qu'avec lui, on peut être très exigeant. Il a un grand potentiel, il a fait un très bon match à Brest mais il faut aussi enchaîner physiquement. Il faut être capable de maintenir la performance, physiquement d'enchaîner les matchs. Pour des jeunes joueurs, c'est parfois difficile et il faut mieux les protéger pour qu'ils reviennent meilleurs."

Sa relation avec Antoine Kombouaré

"C’est un grand ami. On a un peu le même caractère, lui le démontre plus que moi mais on a des sacrés caractères de cochon (sourire). On s’est connu très tard, on a joué ensemble un match en équipe de France A’ et après ce sont des amis en commun qui nous ont rapprochés et ça a tout de suite accroché. C’est un mec très droit et j’adore les gens comme ça. C’est toujours particulier mais au coup d’envoi, il n’y a plus d’amis."

Son regard sur Nantes

"Elle est encore qualifiée en Coupe d’Europe et elle tombe sur la Juve donc c’est un sacré match et exploit. Ca prouve qu’il y a une équipe, un jeu mis en place. Ils ont perdu des joueurs, c’est une année difficile pour tout le monde. Je lui fais confiance pour tirer le meilleur de ses joueurs et de lui-même dans l’adversité."

Les axes de progression à Nantes

"Une amélioration dans l’utilisation du ballon. On a toujours 60% de possession mais on ne met pas assez en difficulté l’adversaire, on ne se procure pas assez d’occasions ou alors on pourrait en avoir plus. Et puis le deuxième axe reste défensif. Il faut être plus agressif, on permet trop à l'adversaire d'arriver devant notre but. On essaye de brusquer un peu les joueurs avec la vidéo pour confirmer nos propos. Il faut qu’il y ait une prise de conscience."