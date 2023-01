OL : de nombreux retours à l’entraînement avant Nantes

S’il reste des incertitudes concernant les états de forme, Laurent Blanc peut compter sur un groupe plus étoffé. A deux jours de Nantes, Malo Gusto, Corentin Tolisso ou encore Henrique étaient de retour à l’entraînement.

Après une dizaine de minute de réveil musculaire et d’endurance, les joueurs de l’OL ont touché le ballon pour terminer leur entraînement individuel sous les consignes de Laurent Blanc. "Chauffez-vous bien, on a eu assez de blessures musculaires". Un avertissement de la part de l’entraîneur lyonnais à ses joueurs alors qu’il retrouve enfin un effectif conséquent. Ce lundi, à deux jours du déplacement à Nantes, les forces vives sont bien plus nombreuses. Après une séance de lendemain de match dimanche, les Lyonnais se sont lancés dans la préparation du retour de la Ligue 1. Le groupe était presque au complet puisque seul Houssem Aouar, absent pour deux à trois semaines, manquait l’appel.

La conférence de presse ayant eu lieu avant l’entraînement, Laurent Blanc avait déjà vendu la mèche. Touchés contre Monza, Malo Gusto et Henrique ont fait leur retour dans le groupe mais l’incertitude plane malgré tout sur leur condition. Le coach lyonnais l’a annoncé, aucun doute ne sera pris concernant ces joueurs absents depuis de nombreuses semaines et qui sont seulement en phase de repris. "Malo reprend avec le groupe ce lundi. Il avait un claquage grade 2 ou 3 à la cuisse. Il a bien récupéré. Il est plein d’explosivité vous le savez mais il n’est pas dans le groupe depuis 3 semaines donc là aussi on ne va pas prendre de risques sur ces joueurs qui sont de retour après des blessures musculaires. Ils seront certainement dans le groupe mais il faut être intelligent."

Le début de séance est basé sur du physique et endurance Retour d’Henrique, Gusto, Toko-Ekambi, Tolisso et présence de Lovren #OL pic.twitter.com/exAjNIrn4w — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 9, 2023

Ce constat ne va pas s’appliquer seulement pour les deux latéraux. Première recrue hivernale de l’OL, Dejan Lovren a lui aussi participé à la séance et devrait logiquement faire partie du groupe pour Nantes. De là à le voir titulaire ? Laurent Blanc a préféré temporiser, avançant que le Croate est "en reprise post Coupe du monde avec un championnat russe qui ne devait débuter qu’en mars. Il avait donc tablé une trêve assez large. Ca fait une période assez longue sans jouer depuis la demi-finale de la Coupe du monde. On est en train de le remettre en jambes." Des fourmis dans les jambes, Corentin Tolisso en a également et a participé à la séance du jour. Si son coach ne l’estime pas encore "fin prêt" pour Nantes, il sera dans le groupe. Après la grisaille de la fin d’année, le soleil repointe le bout de son nez dans le groupe lyonnais qui avait été renforcé par la présence des jeunes Mamadou Sarr, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri.