OL : pourquoi Achraf Laaziri ne pourra pas jouer contre Brest ?

Entré en jeu contre Monza après la blessure d’Henrique, Achraf Laaziri ne sera pas le remplaçant du Brésilien à Brest. Exclu lors du dernier match de la réserve, le Marocain est suspendu.

Déjà lancé dans une opération sauvetage depuis son arrivée en octobre, Laurent Blanc avait misé la plupart de ses espoirs sur la préparation hivernale pour voir l’OL redresser la tête. Après du mieux par séquence à Murcie et Dubaï, les Lyonnais sont retombés dans leurs travers contre Sochaux et Monza. Pire, en plus de ne rien montrer dans le jeu, l’OL a eu la malchance de perdre deux joueurs sur blessure contre le club italien. Touchés musculairement, Malo Gusto et Henrique ne seront très certainement pas du voyage à Brest, à moins d’un miracle. De quoi pousser Laurent Blanc à revoir sa copie. Seulement, comme l’entraîneur l’a concédé, les solutions sont loin d’être nombreuses.

Nicolas Tagliafico est toujours en vacances et le seul latéral de métier se nomme Saël Kumbedi, 17 ans. Il aurait pu y avoir Achraf Laaziri comme autre solution mais le Marocain ne sera pas disponible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est suspendu. Après avoir dû prendre son mal en patience suite à un visa qui ne venait pas, le latéral gauche a fait ses débuts à l’OL et sa réserve lors du derby contre Saint-Priest. Parti avec le groupe professionnel pour Murcie et Dubaï, Laaziri était rentré à temps pour disputer le dernier match de l’année de la réserve de Gueïda Fofana. A une minute près, il aurait pu connaitre une première présence dans le groupe de Laurent Blanc à Brest. Seulement, suite à une altercation avec un joueur adverse, Achraf Laaziri a vu rouge et est donc automatiquement suspendu. La réserve ne rejouant pas avant le 14 janvier, il ne peut pas postuler à cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1.