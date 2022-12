Après Monza, l'OL ne s'est "pas ajouté beaucoup de moral et confiance"

Battu par Monza pour le dernier match de préparation, l'OL n'a pratiquement rien montré jeudi soir. Laurent Blanc répète que l'objectif reste Brest pour la reprise de la Ligue 1 mais est apparu abattu après le match.

Le bilan d'après-match

"Si on regarde la soirée, elle est très négative. On perd deux joueurs sur les côtés qui sont très importants. D’une par notre dispositif et de deux parce qu’on n’a pas tant de défenseurs de métier. Il faut passer et vivre ces moments-là pour arriver à avoir une réaction positive dès le 28 qui est le match le plus important. Malgré tous ces matchs amicaux où on voulait bien faire, les gagner, le match référent reste Brest et ce, Quel que soit le résultat du match de ce (jeudi) soir. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de moral et de confiance avec ce match parce que ce fut plus que compliqué."

Les manquements contre Monza

"Je suis un fidèle du jeu. On fait du jeu toute la semaine, des multiplications de schémas, d’évolution mais je crois que notre problème n’est pas quand on a le ballon même si on peut faire bien mieux mais quand on ne l’a pas. On manque d’agressivité dans les duels, on les perd tous et ça complique les choses."

Deux buts encaissés sur transition défensive

"Le problème, comme je le dis aux joueurs, est qu’il faut parler. Si de repartir de derrière est un problème, il faut le dire et on visera la pointe et on jouera le deuxième ballon. Ce n’est pas un problème pour moi mais à ce moment-là, il faut arrêter de dire qu’on adhère à jouer. C’est un discours qu’on aura avec les joueurs."

Le 4-4-2 solution à long terme ?

"Le 4-4-2 en a pris un bon coup non pas parce qu’on est passé à travers mais surtout car on perd nos deux latéraux. Autant, on a perdu, ok ça peut arriver, mais perdre Malo (Gusto) et Henrique alors qu’il nous manque déjà Nicolas (Tagliafico), ce n’est pas idéal. Il faut faire face. Il faut surtout être conscient qu’on a un problème au niveau de l’état d’esprit. On le répète depuis très longtemps et il faut faire en sorte que les messages que l’on passe, que l’on donne arrivent à être imprégnés et mémorisés."

Des joueurs abattus après le match

"Ça reste un match amical, le vrai match, il est le 28 décembre à Brest et il vaudra trois points. On ne s’est pas facilité les choses mais surtout on perd deux joueurs très importants dans l’équipe. C’est vraiment une mauvaise soirée."

Le doute installé ?

"Le doute, on l’a depuis le début de la saison. On a fait une mauvaise entame de saison, on a changé d’entraîneur et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On continue avec la même mentalité ? On a changé d’entraîneur mais ce sont les joueurs qui font le résultat, qui font le jeu. On est là pour les guider. Il faut qu’on soit ambitieux mais il faut mesurer son ambition avec l’effectif à disposition. On va voir ce que les joueurs en pensent parce qu’il faut qu’ils participent aussi aux discussions. Si on veut changer les choses, il faut changer l’entraîneur, c’est déjà fait, mais aussi améliorer l’effectif."