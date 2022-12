L’OL n'a jamais démarré face à Monza (1-2)

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL n’a pas montré de progrès dans le jeu. Bousculés et désorganisés, les Lyonnais ne se sont pas rassurés contre Monza (1-2). Le chantier reste grand entre Rhône et Saône.

La reprise n’est que dans une semaine et pourtant Laurent Blanc s’est rendu compte une fois de plus que le travail de fond est loin d’être terminé. Il en avait conscience et comptait sur ce mois de préparation pour redonner des couleurs à l’OL. Il se doutait bien que tout ne changerait pas en un claquement de doigts mais il pensait au moins voire au moins un semblant d'amélioration sur ces cinq matchs de préparation. Finalement, les progrès sont proches du néant. On l’a compris, l’entraîneur lyonnais veut s’appuyer sur un 4-4-2 losange où Houssem Aouar a la charge de l’animation et du liant dans les transitions offensives. Seulement, comme ce fut le cas contre Sochaux il y a quelques jours, les axes d’amélioration pointés avant la trêve restent toujours à améliorer.

Face au 14e de Serie A, l’OL a été baladé de droite à gauche à cause d’une désorganisation assez criante. Les Italiens n’ont clairement pas à rougir, étant venu à Décines avec des intentions de jeu dans leur système en 3-5-2. La tactique a été basique mais diablement efficace à l’image de l’ouverture du score. Un ballon jusqu’au gardien pour attirer le bloc lyonnais, une passe vers l’attaquant en pivot pour casser les lignes, un décalage dans la profondeur et un Dany Mota suivant bien l’arrêt d’Anthony Lopes (25e, 0-1). En une action, l’OL a été pris par sa désorganisation et le système adverse.

Gusto et Henrique sortis sur blessure

Contre Sochaux, l’absence de Lacazette a pu en partie expliquer le manque d’animation offensive. Jeudi, le capitaine était de retour et rien n’a changé. Houssem Aouar a tenté (10e, 40e, 43e) mais ce fut trop pauvre. Manque de rythme, manque de profondeur, manque de différence individuelle. La liste pourrait être longue. En plus de ne pas se rassurer offensivement, l’OL n’y arrive pas mieux défensivement.

Avant de sortir sur blessure ce qui rajoute un énième problème, Malo Gusto a été en difficulté et s’est attiré les remontrances d’Anthony Lopes. Son remplaçant, Damien Da Silva n’a pas été plus inspiré, quoi que… En voulant dégager en taclant, le défenseur a offert sur un plateau le but du break à Caprari juste après l’heure de jeu. Les gestes d’énervement ont été nombreux sur le terrain et en dehors. La réduction du score de Lukeba dans le temps additionnel a été anecdotique même si elle vient valider un semblant de mieux avec les entrants. A l’OL, l’heure n’est pas à la fête à l'image des sifflets à la pause et en fin de match. On le savait déjà mais on espérait du mieux…