OL - Monza : Lacazette retrouve l’attaque dans le 4-4-2

Pour le dernier match de préparation de l’hiver, l’OL affronte l’AC Monza au Parc OL. Laurent Blanc persévère avec son 4-4-2 où Alexandre Lacazette fait son retour.

Une dernière pour la route pour l’OL dans cette préparation. Après quatre matchs amicaux, le club lyonnais boucle la boucle de cet hiver sous le signe d’une préparation physique poussée. Avant de penser au déplacement à Brest le 28 décembre prochain, les Lyonnais affrontent pour la première fois l’AC Monza dans un Parc OL qui va sonner creux. Sous la pluie décinoise, l’OL va tenter de se rassurer dans le jeu avec un visage bien plus séduisant que face à Sochaux.

Pour ce dernier rendez-vous, Laurent Blanc peut compter sur un groupe au complet avec simplement Jérôme Boateng sur la touche. Absents contre Sochaux, Alexandre Lacazette et Romain Faivre sont de retour mais seul le capitaine est titulaire ce jeudi soir (19h). L’attaquant retrouve la pointe aux côtés de Moussa Dembélé. Le coach lyonnais insiste une fois de plus avec son 4-4-2 où Houssem Aouar aura la charge de faire un peu plus le liant entre le milieu et l’attaque. Remplaçant il y a six jours, Maxence Caqueret retrouve une place dans l’entrejeu au profit de Johann Lepenant.

La composition de l’OL contre Monza : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Tolisso, Thiago Mendes, Caqueret - Aouar - Dembélé, Lacazette