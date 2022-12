Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Pour le dernier match de préparation de l’OL, Laurent Blanc a retenu un groupe de 24 joueurs. Absents contre Sochaux, Romain Faivre et Alexandre Lacazette sont de retour au contraire de Jérôme Boateng.

Un dernier tour pour la route ! Jeudi, les joueurs de l’OL joueront un dernier match amical dans cette préparation hivernale avant de retourner aux affaires courantes avec la Ligue 1. Tout en pensant au déplacement à Brest, les Lyonnais vont affronter l’AC Monza au Parc OL (19h) avec pour objectif de monter en puissance sur le plan physique mais surtout dans l’animation offensive, point encore à peaufiner selon Laurent Blanc.

Pour ce dernier rendez-vous amical, l’entraîneur lyonnais a décidé de convoquer un groupe de 24 joueurs. Absents lors du dernier amical, Alexandre Lacazette, malade, et Romain Faivre postulent après avoir pris part aux entraînements de début de semaine. A ces deux retours ne s’ajoute pas celui de Jérôme Boateng. Bien qu’il ait participé à la séance de mardi, l’Allemand reste en phase de reprise et va tranquillement monter en puissance. Présents lors du stage à Dubaï, Mamadou Sarr et Achraf Laaziri font leur retour dans le groupe professionnel après avoir évolué avec la réserve durant le week-end.

Le groupe de l’OL retenu contre Monza : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Gusto, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Henrique, Sarr, Laaziri - Aouar, Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Lepenant, Faivre - Tetê, Cherki, Dembélé, Barcola, Toko-Ekambi, Lacazette