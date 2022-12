Tenu en échec par la Juve (0-0), l'OL s'en contentera et se qualifie

Qualifié avec seulement un nul ou une victoire, l'OL n'a pas réussi à se défaire de la Juventus Turin (0-0) pour sa dernière de l'année. Trop brouillonnes, les Fenottes ont assuré le strict minimum et se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Pour le spectacle, on repassera. Ce mercredi, l’OL n’avait besoin que d’un point pour se qualifier et a fait le strict minimum pour y parvenir. Il y aura très certainement la satisfaction de voir de nouveau les quarts de finale en mars prochain après un début de campagne raté mais Sonia Bompastor aurait clairement préféré ne pas être sous pression pendant 90 minutes avec ce nul (0-0). Pour cette rencontre décisive contre la Juventus Turin, l’entraîneure lyonnais avait décidé de rester dans son dispositif traditionnel mais avait fait le choix de renforcer son milieu. Exit Daniëlle van de Donk plus offensive et bonjour Amandine Henry aux côtés de Damaris et Horan pour répondre à l’impact turinois. Elle avait aussi choisi de titulariser Dzsenifer Marozsan sur le côté gauche de l’attaque et le choix est un peu plus discutable.

L’Allemande a cherché à bien faire, c’est indéniable mais a donné le sentiment d’être bridée sur ce côté, en plus d’un manque de rythme qui se fait encore sentir. Les maux offensifs s’en sont faits encore plus ressentir avec un jeu vers l'avant qui s’est essentiellement porté vers la droite et la virevoltante Delphine Cascarino. Mais comme c’est le cas depuis quelques matchs, les coups de rein de la Lyonnaise ne sont pas suivis. Elle l’a avoué elle-même, il lui manque quelques buts cette saison et elle a encore une fois buté avec un face-à-face remporté par Peyraud-Magnin (55e) qui aurait pu soulager l’OL.

Cette action n’était d’ailleurs que la deuxième dangereuse pour les Fenottes après une tête de Le Sommer bien claquée quelques minutes auparavant (53e). Dire que l’OL a géré le score serait mentir, le mauvais souvenir PSG ayant montré que sur un coup de billard tout pouvait changer. Seulement, les Lyonnaises sont tombées sur des Turinoises qui n’ont elles clairement pas démontré qu’elles se devaient de s’imposer à Décines pour continuer à exister dans cette compétition. Christiane Endler n’a rien eu à faire, si ce n’est s’imposer dans les airs pour soulager sa défense. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps avec un peu plus de mouvement côté lyonnais mais ce mercredi soir, ce n'est clairement pas le contenu qui ressortira. Ou alors négativement... L'OL est qualifié en finissant deuxième et affrontera très certainement un gros morceau en quarts de finale.