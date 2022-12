OL - Juventus : Bompastor opte pour le 4-4-2 en losange

Pour la réception de la Juventus Turin, Sonia Bompastor a décidé d'innover et de miser sur un 4-4-2 en losange. Amandine Henry et Dzsenifer Marozsan viennent renforcer l'entrejeu lyonnais.

Elle s’était montrée satisfaite malgré un manque de création offensive mais Sonia Bompastor a décidé d'innover face à la Juventus Turin. N'ayant pas eu beaucoup l'opportunité de le tester depuis le début de la saison à cause des blessures, l'entraîneure de l’OL profite d'un groupe bien plus fourni pour repasser en 4-4-2 en losange. Comme attendu, Amandine Henry signe son retour dans le onze lyonnais. Après avoir enchaîné deux entrées en jeu contre le PSG puis à Londres, la milieu a retrouvé assez de rythme et réintègre l’entrejeu des Fenottes.

En titularisant Henry, Sonia Bompastor a choisi de densifier son milieu avec Damaris et Horan aux côtés de la Française. Juste devant elles, Dzsenifer Marozsan sera chargée d'animer le secteur offensif et de trouver Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino. Avec cette composition, il est clair que Bompastor se méfie de la Juventus Turin et a donc décidé d'ajouter de l'impact dans l'entrejeu et comptera sur Selma Bacha, de retour comme latérale gauche, pour avaler son couloir. Cette rencontre sera à suivre en direct sur votre site Olympique-et-Lyonnais via DAZN à partir de 18h45.

La composition de l’OL contre la Juventus : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Damaris, Henry - Marozsan - Cascarino, Le Sommer