Dans une rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale de Ligue des champions, Delphine Cascarino va passer un cap symbolique. Contre la Juventus Turin, l’ailière de l’OL va disputer son 50e match en Ligue des champions.

Son 50e match en Ligue des champions

"Vous venez de me l’apprendre, c’est une grande fierté de disputer un 50e match en Ligue des champions. Je suis fière de porter le maillot de l’OL et de jouer pour cette équipe. J’espère que remporter encore beaucoup de rencontres avec cette équipe. Je me souviens de mon premier but. Il me semble que c’est sur une passe de Camille Abily. J’espère en marquer d’autres."

Ses sensations physiques à la mi-saison

"Je me sens très bien physiquement malgré un début de saison avec une petite blessure qui m’a écarté des terrains pendant deux semaines. Je suis bien revenue et physiquement je me sens beaucoup mieux et très bien. La trêve va me faire du bien pour performer. Quelques buts en plus me feraient beaucoup de bien ainsi qu’à l’équipe."

Son duel contre Boattin

"C'est une adversaire redoutable, j'ai maintenant l'habitude de jouer contre elle, ça fait quelques saisons qu'on joue contre la Juventus. Ca va être une belle et grosse confrontation. J'ai hâte de jouer contre elle et que la chance va être de notre côté pour gagner ce match."

Gagner ou faire nul pour se qualifier

"On a l’objectif de gagner tous nos matchs donc je ne vais pas dire qu’on va faire un match nul même si ça suffirait pour se qualifier. On n'a jamais fait match nul à domicile en Ligue des champions donc on va tout faire pour remporter ce match."

Le rachat du club par John Textor

"On n’en a pas vraiment parlé entre nous mais je suis personnellement contente pour le club. Ca va apporter un bon financement pour le club et grâce à ça on va pouvoir investir dans la section féminine comme masculine donc ça ne peut être que positif."