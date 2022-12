OL : Sonia Bompastor a déjà "eu quelques échanges avec Textor"

Malgré un match important contre la Juventus Turin, mercredi, Sonia Bompastor a forcément été interrogée sur le rachat du club par John Textor. L’entraîneure de l’OL espère que les ambitions lyonnaises seront vues à la hausse avec l’Américaine.

Elle a eu un sourire au moment où la question a été posée. Sonia Bompastor se doutait bien qu’elle allait être interrogée sur la vente de l’OL et l’arrivée de John Textor à sa tête. Elle n’a donc pas été surprise au moment où le match important contre la Juventus Turin a été laissé de côté l’espace de quelques minutes pour réagir à l’actualité chaude à Décines. Dans son communiqué, John Textor n’a pas manqué de mettre en avant les Fenottes, considérées comme "les numéros 1 mondiales", et Bompastor s’est félicitée de cette arrivée.

"On est ravi que ce soit enfin finalisé, ça a duré de longs mois et semaines. On a été tenus au courant, en tout cas à mon niveau, avec pas mal d’échanges avec le président sur l’évolution des échanges. Ce rachat va permettre à l’OL d’être de nouveau au plus haut niveau et de concurrencer que ce soit dans le football masculin et féminin, a-t-elle espéré en conférence de presse ce mardi. Aujourd’hui, les clubs européens progressent énormément et si l’on veut garder un temps d’avance, ça va insuffler une nouvelle dynamique et d’avoir de nouvelles ambitions pour la suite."

Quand Laurent Blanc avait avoué ne pas eu affaire à John Textor au moment de son arrivée, Sonia Bompastor a elle pu échanger avec l’investisseur américain avant même l’officialisation de la vente. Mercredi soir, l’OL joue sa survie en Ligue des champions contre la Juventus et pourrait apporter à Textor sa première victoire en qualité de nouvel actionnaire du club. Un souhait qu'aurait déjà exprimé le nouvel homme fort lyonnais. "Il y a déjà eu quelques échanges avec John Textor et il serait le premier ravi d’avoir cette 1re victoire avec les féminines. Je ne l’ai pas eu par téléphone mais par messages et à travers le président Aulas."