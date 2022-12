Au lendemain d’un communiqué commun avec l’OL, John Textor via son holding Eagle Football s’est félicité de l’acquisition du club lyonnais. Avec ses trois partenaires financiers, Eagle Football veulent ramener l’OL en haut du classement.

Le changement, c’est maintenant. A l’OL, cette "révolution" a été officialisée lundi avec la cession d’une majorité du capital de l’OL Groupe à John Textor. Un grand jour pour Jean-Michel Aulas non sans émotion qui va laisser la main partiellement après 35 ans de présidence. Avec cette officialisation de la vente, il y a forcément une part d’appréhension dans l’environnement lyonnais quant au projet voulu par Textor et Eagle Football. Après un communiqué commun avec le club lyonnais, le nouvel actionnaire majoritaire est revenu à titre personnel sur cette acquisition et a fixé des objectifs élevés pour l’OL que ce soit avec l'effectif de Laurent Blanc ou les Fenottes.

"Aujourd’hui (lundi) représente un nouveau commencement pour l’OL, un club historique qui mérite vraiment un rayonnement mondial. Avec le programme féminin numéro 1 au monde, et un programme masculin qui doit s’attendre à se battre à nouveau pour des championnats, Jean-Michel Aulas a construit une organisation de classe mondiale dont la ville de Lyon et ses supporters passionnés peuvent être fiers. Je me réjouis à l’avance des nombreuses années de partenariat avec Jean-Michel Aulas pour travailler ensemble afin de répondre aux attentes élevées de nos supporters."

"Mettre les ressources nécessaires"

Des paroles qui devraient rassurer entre Rhône et Saône même si on a appris à juger sur pièce avant de crier victoire trop vite. Néanmoins pour arriver à ses fins et apporter des garanties dans son dossier, John Textor s’est entouré de trois partenaires financiers aux reins solides : Ares Management, Iconic Sports et Elmwood Partners. L’ambition commune est de retrouver les sommets aussi bien à Lyon, qu’au Brésil ou en Premier League. En investissant dans Eagle Football, les trois partenaires ne viennent pas seulement mettre leurs billes.

"John (Textor) est un visionnaire qui a construit une plateforme définissant une ère nouvelle et ensemble nous avons une vision stratégique élaborée, un plan d’affaires et une stratégie de croissance pour Eagle Football qui, selon nous, mettront nos clubs en position de remporter des victoires en compétition et créeront de la valeur pour toutes nos parties prenantes, a déclaré dans le même communiqué James Dinan d’Iconic Sports, investisseur en fonds propre principal d’Eagle Football. Nous sommes ravis de nous associer à John et aux autres investisseurs pour mettre en place les ressources nécessaires pour nous battre pour les titres attendus par nos supporters."

L’heure est donc à l’ambition à Eagle Football. Reste désormais à le traduire dans les faits et sur le terrain.