Le rachat est "un grand jour" pour l’OL et Aulas

Malgré l’émotion de laisser l’OL aux mains d’un nouvel actionnaire, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de rappeler l’ambition lyonnaise. Le président souhaite que ce rachat par John Textor offre un nouveau souffle au club.

Il n’a pas versé de larmes mais son timbre de voix a laissé transparaitre une certaine émotion lundi au bout du téléphone. Après 35 ans à la présidence de l’OL, Jean-Michel Aulas va faire encore un peu de rab pour "minimum trois ans" avec cette casquette mais il va laisser la main au sein de l’OL Groupe. Depuis lundi, John Textor est devenu l’actionnaire majoritaire avec 78% des parts via son holding Eagle Football quand le président lyonnais ne gardera qu’un "un peu moins de 9% du capital". Une page se tourne mais Aulas estime que ce rachat est "un grand jour pour l’OL".

"Il y a plusieurs sentiments mêlés. Il y a un changement de contrôle et cela implique beaucoup d'émotions. Mais lorsqu'on fait en sorte d'assurer l'avenir, on a le sentiment du devoir bien accompli, a assuré Jean-Michel Aulas lors de l’entretien téléphonique post-annonce avec des médias, dont Olympique-et-Lyonnais. S'il n'y avait pas eu la continuité dans ce projet, je n'aurais pas eu le sentiment du devoir accompli. La gouvernance va rester la même. Je continue l'aventure avec de nouveaux moyens et de nouvelles idées. Il faut désormais que le modèle, qui est reconnu, donne lui à plus de performances sportives."

"Un changement qui peut permettre de retrouver l'exigence"

Malgré le fait que John Textor devienne le nouvel homme fort de l’OL, Jean-Michel Aulas va garder la gouvernance afin d’assurer une transition en douceur dans les années à venir. L’investisseur américain fait pour le moment confiance à l’équipe déjà en place entre Rhône et Saône. Néanmoins cette arrivée d’un nouvel actionnaire doit donner un coup de fouet aux ambitions lyonnaises mais aussi à la direction lyonnaise. Depuis quelques années, le président Aulas et sa garde rapprochée sont pointées du doigt pour un manque d'ambitions et Nicolas Puydebois estime que ce changement peut être bénéfique pour raviver la flamme.

"On a vu sur les 3-4 dernières années que c’était difficile, compliqué. Les générations ne sont plus les mêmes. Malgré tout, sans faire offense au président, c’est un homme de 74 ans qui gère des jeunes de 20 ans et ils ne fonctionnent pas de la même manière que nous, a souligné l’ancien gardien dans Tant qu’il y aura des Gones. C’est peut-être le moment de se remettre en question, de changer sa manière de voir les choses, retrouver de l’exigence. J’ai trouvé que ces derniers temps, le président était devenu « fan de », fan de ses joueurs, sur-protecteur comme un papa. C’est un bien par moment mais le père de famille est aussi là pour taper du poing quand ça ne va pas. Je ne le voyais plus alors que c’est quelque chose qu’il faisait dans le passé."

En gardant la présidence, Jean-Michel Aulas a assuré les arrières de son club. Avec l’arrivée d’Eagle Football, l’objectif est désormais de sortir par la grande porte. Mais tout ne changera pas en un claquement de doigts et il faudra se montrer patient. Comme c’est le cas depuis dix ans.