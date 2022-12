Lundi, Viviane Miedema a confirmé sa rupture des ligaments croisés après sa blessure lors d’Arsenal - OL. Catarina Macario, également touchée en juin dernier, appelle la FIFA à se pencher sur le problème dans le sport féminin.

Jeudi dernier, Sonia Bompastor avait parlé en connaissance de cause. Interrogée sur la sortie sur blessure de Viviane Miedema, l’entraîneure de l’OL ne savait pas encore la nature du problème de la Néerlandaise mais se doutait que ce serait grave. L’attaquante d’Arsenal a confirmé sa rupture des ligaments croisés et sera absente un long moment. "Quand vous êtes entraîneure de l’OL, vous savez ce que ça fait de perdre des joueuses sur de grosses blessures, avait déclaré Bompastor après le match de Ligue des champions. J’espère que ce ne sera pas une blessure trop sérieuse pour elle mais c’est triste pour le football féminin de perdre des joueuses comme Miedema."

Des absences qui durent plus longtemps que chez les garçons

Avec Amel Majri, Dzsenifer Marozsan, Ellie Carpenter et Catarina Macario la saison dernière, l’OL avait eu son lot de blessures du genre. A l’heure actuelle, seules les deux premières ont repris la compétition avec des absences qui ont duré bien plus longtemps que chez les garçons. Actuellement dans son processus de rééducation, Catarina Macario aimerait que des scientifiques se penchent sur le sujet afin de réduire ce genre de blessure et de trouver un protocole adapté au football féminin.

"Je pense que nous avons besoin de plus de recherches qui se concentrent spécifiquement sur les athlètes féminines, les athlètes d'élite féminines. Vous savez, simplement parce que pour l'instant, je pense que c'est principalement généralisé dans le sport masculin, a-t-elle déclaré lors d’un évènement avec son équipementier. Et je pense que nous devons vraiment nous concentrer sur ce sujet.

Sinon, vous savez, nous continuerons à voir plusieurs athlètes d'élite être hors jeu pendant plusieurs périodes. Et c'est vraiment dommage pour le sport, parce qu'on ne veut pas voir ça, on veut les voir jouer, et j'espère que la FIFA prendra vraiment le temps de se pencher sur la question, et que les scientifiques du sport prendront le temps de se pencher sur la prévention des blessures."

Lundi, Ellie Carpenter est apparue à l’entraînement collectif et ne devrait plus être très loin d’un retour dans le groupe. Pour Macario, il faudra sûrement patienter encore un peu.