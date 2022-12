Encore en pleine convalescence, Catarina Macario regarde le début de saison de l’OL de loin. L’attaquante américaine espère vite revenir pour aider les Fenottes à remporter le plus de trophées.

Elle avait été la dernière à rejoindre l’infirmerie et à être touchée par cette malédiction qui avait pris possession du vestiaire lyonnais la saison dernière. Au soir de la dernière journée de D1 féminine sans le moindre enjeu sportif, Catarina Macario s’est écroulée après seulement quelques minutes et avait elle aussi été victime d’une rupture des ligaments croisés. Six mois après, l’Américaine n’est toujours pas revenue sur les terrains et observe de loin les prestations de ses coéquipières. Malgré la défaite contre le PSG et avant le dernier match de Ligue des champions décisif, Macario espère que les Fenottes pourront tenir leur rang dès janvier 2023.

"L’OL a toujours cette attente de tout gagner. Historiquement, nous avons établi la norme que si nous ne gagnons pas trois ou quatre titres, c’est une saison ratée, a-t-elle déclaré à un évènement Adidas. J’espère donc que nous pourrons gagner à nouveau la Ligue des champions, conserver notre titre de champion et tout ce qu’il y a à gagner, tout simplement tout gagner. C’est la norme que nous avons à l’OL."

Avant de penser à tout gagner, il faut encore toujours être en course. Mercredi, face à la Juventus Turin, l’OL devra l’emporter ou faire nul pour être sûr de se qualifier et d’avoir toujours une chance de conserver son titre européen.