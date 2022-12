Grâce à une courte mais précieuse victoire à Arsenal, l'OL peut toujours croire à une première place à l'issue de la phase de groupe. Néanmoins, Sonia Bompastor a rappelé que les Lyonnaises pouvaient tout perdre en cas de revers face à la Juventus, mercredi prochain au Parc OL.

L'esprit de revanche après cette victoire

"Je l’ai évoqué en avant-match lors de la causerie que ce résultat du match nous restait forcément en travers de la gorge. On avait la volonté dans l’état d’esprit d’attaquer cette rencontre avec un esprit revanchard et montrer un autre visage. Sur le match, défensivement, on a bien fait ce qu’on avait à faire. On a eu un bloc solide. Mentalement, les joueuses l’ont été aussi. Elles ont fait les efforts donc de ce point de vue là je suis très satisfaite comme du résultat."

La position de Bacha au coup d'envoi

"L’idée de pouvoir utiliser la percussion de Selma sur le côté gauche avec Melvine (Malard) et Delphine (Cascarino) un peu plus dans la profondeur. On avait vu pendant la préparation du match que l’axe central d’Arsenal était en difficulté sur toutes les courses dans le dos. On avait la volonté d’utiliser un peu plus la profondeur avec Melvine plutôt qu’Eugénie (Le Sommer) qui a un profil différent avec une capacité à garder le ballon dos au jeu. Ce (jeudi) soir, on n’a pas pu le voir mais on aurait dû mettre en difficulté Arsenal en mettant de la vitesse dans leur dos."

L'apport d'Henry et de Le Sommer à la pause

"C’est pour ça que je suis très satisfaite de retrouver des joueuses de retour de blessure dans mon groupe. Ce sont des joueuses d’expérience. Ces matchs là sont des matchs de haut niveau qui se jouent à très peu de choses. Quand on a la chance d’avoir des joueuses d’expérience, de talent, qui peuvent apporter de la sérénité, de la confiance à l’équipe mais aussi dans l’utilisation du ballon, toutes leurs qualités. Ce sont des choix de départ, au fil du match, il y a des espaces qui se libèrent et parfois pour les joueuses qui entrent en jeu c’est plus facile. C’est ce que j’attends des remplaçantes."

Le blessure de Miedema

"Je suis très triste pour Arsenal mais aussi pour Miedema. Je ne sais pas ce qu’elle a vraiment mais cela semble sérieux. Quand vous êtes entraîneure de l’OL, vous savez ce que ça fait de perdre des joueuses sur de grosses blessures. J’espère que ce ne sera pas une blessure trop sérieuse pour elle mais c’est triste pour le football féminin de perdre des joueuses comme Miedema."

L'OL sur la voie de la qualification ?

"On a perdu le premier match et après fait match nul contre la Juve, ça a été dur mentalement mais on a continué à travailler et cette équipe a un gros mental. Les joueuses se sont toujours battues, n’ont jamais lâché et c’était très important car c’est ce que je leur demande. Aujourd’hui, la situation est meilleure mais nous avons toujours un dernier match important. Si la Juve nous bat, on sera éliminé donc tout est encore possible. Nous devons être très sérieuse et nous allons nous reposer avant ce match."

L'évolution du football anglais

"Le football anglais est sur une bonne dynamique. Ils l’ont montré avec l’équipe nationale cet été, ils le montrent avec leurs clubs. Ce sont des clubs très bien préparés au niveau athlétique avec des joueuses puissantes. Il faut faire face à ça et être capable d’y répondre en rivalisant sur l’aspect athlétique mais aussi mental parce qu’elles sont en pleine confiance. Ce soir, même si dans le contenu et l’utilisation du ballon on peut mieux faire, on est très contente du résultat."

La venue de la Juventus dans une semaine

"C’est un match où il aura encore de l’enjeu car la Juventus vient chez nous en pouvant encore se qualifier. L’idée est de bien récupérer et on aura la chance de jouer dans notre stade pour le dernier match de l’année. J’espère qu’il y aura un petit peu de monde pour nous supporter. On ne sait pas faire autre chose que de l’aborder en ayant la volonté de gagner donc on restera dans notre philosophie. Elles doivent gagner donc elles vont peut-être libérer des espaces."

Le manque de liant offensif en 1re mi-temps

"Défensivement, on était beaucoup trop basse par rapport à ce qu’on avait préparé. Melvine était trop basse dans le bloc, elle avait un rôle bien précis qu’on a eu du mal à mettre en place en première mi-temps. Dès la récupération du ballon, les positions n’étaient pas les plus optimales pour avoir la chance de faire des séquences de possession et de conservation. On a rectifié ça à la mi-temps et le remplacement de Melvine par Eugénie a fait du bien dans l’utilisation du ballon."