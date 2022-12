OL : Melvine Malard aime la Ligue des champions

Auteur d’un doublé lors du dernier match contre Zürich, Melvine Malard sera un poids offensif pour l’OL ce jeudi à Londres. Depuis le début de la campagne, elle affiche des statistiques très propres avec 4 buts et 4 passes.

C’est le paradoxe des statistiques. On peut leur faire dire tout et n’importe quoi ou bien même admettre qu'elle ne représente pas forcément la réalité du terrain. Pour Melvine Malard, le début de saison a été des plus poussifs et l’attaquante lyonnaise a du mal à se montrer aussi influente qu’elle n’avait pu l’être la saison dernière. Pourtant sans Ada Hegerberg ou Catarina Macario, elle a un vrai rôle à jouer dans cette possibilité de prendre le leadership offensif. En championnat, ça a du mal à se voir. En Ligue des champions, c’est une toute autre histoire. Melvine Malard aime cette compétition et elle le lui rend bien.

"Elle a su être décisive, c’est ce qu’on demande à nos joueuses offensives. C’est vrai que la Ligue des champions est plutôt une compétition qu’elle apprécie et qui lui réussit, avait déclaré Sonia Bompastor après la victoire contre le FC Zürich. Elle a eu l’opportunité d’en marquer d’autres. Quand on est capable de marquer deux buts, le niveau d’exigence avec le nombre d’occasions qu’on se procure doit permettre d’avoir un meilleur ratio. Deux buts c’est bien mais je pense qu’elle a eu des opportunités pour en mettre plus. Melvine se connait et connait mon niveau d’exigence et elle sait que sur certaines situations, elle aurait pu faire mieux."

Double buteuse contre le club suisse, elle s’était aussi muée en passeuse décisive pour le but de Delphine Cascarino. Ce n’est d’ailleurs pas compliqué, quand l’OL marque un but en Ligue des champions cette saison, Melvine Malard est presque toujours impliquée. Sur les 9 réalisations des Fenottes, la Réunionnaise est décisive sur 8 d’entre elles (4 buts et 4 passes). Un brin taquin, on pourrait même rajouter le CSC contre la Juventus Turin. Néanmoins dans le jeu, les prestations individuelles ne donnent pas l’impression d’être abouties. Mais comme l’a rappelé l’entraîneure de l’OL, c’est de l’efficacité qui lui ait avant tout demandé.