Ligue des champions : l’OL fait coup double contre le FC Zürich

Déjà vainqueur du FC Zürich à l’aller, l’OL a remis ça à domicile ce mercredi. Grâce à ce deuxième succès, les Fenottes mettent la pression sur la Juventus qui reçoit Arsenal (21h).

L’objectif est le trois sur trois et la première étape a été validée ce mercredi soir. Dans leur écrin du Parc OL qui sonnait bien creux, les Lyonnaises ont assuré l’essentiel (3-0) face au FC Zürich. Tout n’a pas été parfait dans ce match de la 4e journée de Ligue des champions mais le plus important est les trois points comme dirait l’autre. Grâce à une réalisation rapide de Lindsey Horan, les Fenottes se sont évitées des maux de tête à cause du retour d’une certaine inefficacité devant le but. Les Lyonnaises ont eu l’occasion de tuer le match mais à l’image de ce duel perdu par Cascarino (52e), elles ont de nouveau pêché dans le dernier geste.

Qu’importe, le contrat est rempli avec cette deuxième victoire de suite en Ligue des champions. Avec désormais sept points au compteur, l’OL reste en vie dans la course à la qualification et se met dans les meilleures conditions pour ses deux finales contre Arsenal et la Juventus Turin ces deux prochaines semaines. Néanmoins, dans cette rencontre, les Lyonnaises se sont quelques frayeurs aussi bien physique avec la sortie sur blessure de Selma Bacha mais aussi défensives.

Christiane Endler s’est employée à deux reprises en premières période (20e, 31e) avant de ne pas être loin de prendre un but casquette sur une passe en retrait de Wendie Renard. En voulant remiser à sa capitaine, la gardienne chilienne s’est faite contrer par l’attaquante adverse avant de voir Bacha lui tirer dessus. Quelques coups de chaud dans cette soirée décinoise frigorifique. Place désormais au choc contre le PSG, dimanche (21h). Un nouveau sommet à gérer.