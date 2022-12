OL - FC Zürich à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais

Début de la phase retour des poules ce mercredi au Parc OL. Dans l’enceinte de Décines, l’OL reçoit le FC Zürich à 18h45. Une rencontre à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

Il y a quinze jours, les joueuses de l’OL ont fait le travail en Suisse en signant leur première victoire de la saison en Ligue des champions. Relancées dans la course à la qualification, les Fenottes comptent un point de retard sur la Juventus et trois sur Arsenal. Elle doivent donc confirmer ce mercredi soir (18h45) pour garder espoir et s’offrir deux finales le 15 décembre à Londres puis le 21 décembre au Parc OL contre la formation italienne.

En attendant ces deux chocs, les Lyonnaises accueillent le FC Zürich qui affiche toujours zéro point après trois rencontres. Une opposition qui semble à la portée de l'OL mais attention à l'excès de confiance après la belle victoire de l'aller. Ce match est à suivre en direct sur le site Olympique-et-Lyonnais à partir de 18h45.