Déjà à son avantage lors du match aller, Melvine Malard a inscrit un doublé contre le club suisse mercredi. Retrouvez le top et flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Melvine Malard

Lindsey Horan a encore fait parler toute sa technique et toute son expérience mais l’air suisse a des effets positifs sur Melvine Malard. Remplaçante face à Dijon, l’attaquante a retrouvé une place de titulaire ce mercredi contre Zürich. Elle a plutôt bien rentabilisé le temps qui lui a été accordé. En panne d’efficacité depuis le début de la saison, Malard avait retrouvé le sourire lors du match aller à Zürich. Un but qui lui avait redonné confiance et qu’elle a optimisée de nouveau au match retour.

Après avoir été impliquée sur l’ouverture du score de Horan et sur le dernier but de Cascarino, l’internationale française a permis à ses coéquipières de souffler un grand coup. Un but peu après l’heure de jeu et un autre à dix minutes du terme histoire de complètement valider le succès lyonnais. Elle n’a peut-être pas été celle qui a pris le plus la lumière mais elle a été la Fenotte la plus décisive de la soirée et c’est bien tout ce qu’on lui demande.

Flop : la sortie de Selma Bacha

Il faut espérer que la décision de Sonia Bompastor de la remplacer par Perle Morroni n’était qu’une simple précaution plus qu’autre chose. Mais à quelques jours du choc contre le PSG, sa difficulté à marcher au moment de laisser sa place est forcément source d’inquiétude. En voulant se sacrifier pour le collectif et sauver une possible réduction du score des Suisses, Bacha a pris un bon tampon au niveau de la jambe.

Restée au sol après le coup, elle avait quand même trouvé le moyen de délivrer une nouvelle passe décisive pour Malard dans la foulée et c’est ce qui rend d’autant plus problématique une potentielle blessure. Revenue d’un pépin aux ischios, elle avait retrouvé la pleine possession de ses moyens pour le plus grand plaisir de Bompastor. Reste désormais à espérer que ce ne soit qu’un seul petit bobo plus qu’un forfait à venir…