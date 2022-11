OL : Lindsey Horan est "une vraie leader dans ce groupe"

Présente en conférence de presse aux côtés de Sonia Bompastor, Janice Cayman n’a pas manqué d’encenser Lindsey Horan. Buteuse contre Le Havre, l’Américaine est la satisfaction de ce début de saison.

Elle était arrivée blessée en février dernier et n’avait pas pu donner la pleine mesure de son talent lors de ses premiers mois lyonnais. Essentielle malgré tout notamment en Ligue des champions, Lindsey Horan avait apporté sa pierre à l’édifice dans le sacre européen de l’OL et décrocher pour la première fois individuellement ce trophée. Malgré le peu de vacances estivales, la milieu américaine ne semble pas souffrir du repos minime qui lui est octroyé depuis la reprise entre l’OL et la sélection. Meilleure buteuse des Fenottes depuis le début de la saison avec 4 buts en championnat, Lindsey Horan est la joueuse en forme entre Rhône et Saône.

"Lindsey est une joueuse d’expérience mais qui a aussi un caractère fort dans le groupe, a noté Janice Cayman mercredi en conférence de presse. Les meilleures joueuses font la différence quand il faut et je pense que c’est ce qu’elle a fait. C’est une super coéquipière et une leader dans le groupe."

Auteure du but de la victoire contre Le Havre dimanche, Lindsey Horan a rappelé encore une fois son importance dans ce groupe. Ce n’est peut-être pas un hasard si les Fenottes ont concédé le nul à Guingamp dans un match que l’Américaine avait commencé sur le banc. Même si elle n’est pas la plus à l’aise dans la langue de Molière, Horan semble s’être parfaitement intégrée dans le groupe. Avec la cascade de blessures et son expérience, elle est l’une des cadres de Sonia Bompastor depuis le début de la saison et elle le lui rend bien.

"Une leader sur le terrain mais aussi en dehors. Elle nous fait beaucoup de bien par ses qualités footballistiques. Elle est très efficace sur les derniers matchs en nous permettant de marquer des buts. En dehors du terrain, elle a une mentalité de compétitrice mais aussi un état d’esprit très positif, un peu à l’américaine et ça nous apporte confiance au groupe, a poursuivi Sonia Bompastor. C’est important d’avoir des joueuses qui tirent le groupe vers le haut."

Jeudi soir à Zürich, Lindsey Horan aimerait très clairement débloquer son compteur but en Ligue des champions avec l’OL. Histoire de montrer encore la voie à ses coéquipières.