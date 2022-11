Vainqueur de la Coupe Gambardella, l’OL va remettre son titre en jeu à partir du 11 décembre. En attendant leur entrée en lice, les U19 vont connaitre leur adversaire jeudi (12h) lors du tirage au sort.

C’est comme si c’était hier et pourtant cela fait déjà sept mois que Yannis Lagha a soulevé le trophée de la Coupe Gambardella au Stade de France. Après 25 ans de disette, l’OL a enfin vaincu le signe indien face au SM Caen en mai dernier. De l’eau a depuis coulé sous les ponts et certains vainqueurs ont grimpé d’un échelon avec la réserve pour goûter au National 2. Comme chaque saison, Eric Hély doit donc être en perpétuel renouvellement de son effectif des U19 et cette nouvelle saison ne déroge pas à la règle même si certains comme Pape Fuhrer disputeront une deuxième édition.

Sept mois après, les U19 de l’OL vont remettre leur titre en jeu à partir du 11 décembre, date de l’entrée en lice des Lyonnais. En attendant d’être de nouveau l’équipe à (a)battre, les joueurs d’Eric Hély vont connaitre leur premier adversaire dans cette nouvelle campagne de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort de ce 1er tour fédéral avec les 72 équipes qualifiées à l’issue des finales régionales et les 56 formations évoluant dans le championnat national U19 aura lieu ce jeudi à 12h.