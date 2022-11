FC Zürich - OL : les trois points sinon rien

Dos au mur dans cette campagne de Ligue des champions, l’OL enchaîne un deuxième déplacement de suite. Ce jeudi à Zürich, les Lyonnaises n’ont qu’un seul objectif : les trois points plus que jamais.

Janice Cayman l’a concédé, les Lyonnaises ne sont "pas habituées à ne pas gagner en Ligue des champions". Octuples championnes d’Europe et tenantes du titre, les Fenottes sont loin d’avoir entamé la défense de leur couronne de la meilleure des manières. Le tirage au sort avait déjà donné un goût pimenté à cette nouvelle campagne avec notamment Arsenal et la Juventus Turin comme adversaires et les deux premières journées l’ont démontré. L’OL va devoir se retrousser les manches pour inscrire de nouveau son nom au palmarès. Cet objectif est encore bien lointain et a déjà pris du plomb dans l’aile avant même le mi-chemin en phase de poules. Avec seulement un point en deux rencontres, les joueuses de Sonia Bompastor sont déjà dos au mur et dans une obligation de gagner ce jeudi (18h45) à Zürich.

"L’état d’esprit est simple, on a besoin de marquer des points par rapport à notre situation. Ce match est très important et décisif pour la suite de notre compétition en Ligue des champions, a déclaré l’entraîneure mercredi en conférence de presse. La donne est claire et on sait exactement dans quel état d’esprit on vient demain. On a envie de remporter cette rencontre et de rentrer à Lyon avec les trois points."

Gagner avec ou sans la manière

Entre vouloir et pouvoir, il y a un monde d’écart et cette victoire en terres suisses ne sera pas donnée en un claquement de doigts. S’il affiche zéro point au compteur, le FC Zürich a posé bien des problèmes à domicile à la Juventus Turin qui a dû batailler pour prendre les trois points lors de la première journée. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, rien ne sera donné à l’OL qui doit encore faire avec une absence de taille, celle d’Amandine Henry "touchée musculairement au mollet après Le Havre". Les vents sont contraires entre Rhône et Saône mais Sonia Bompastor veut que ses joueuses "affichent un état d’esprit conquérant avec une volonté de faire mal dès le début" pour éviter de tergiverser et pouvoir retrouver une confiance qui fuit les Fenottes notamment devant le but.

"On se procure beaucoup d’occasions mais on manque d’efficacité. On travaille beaucoup à l’entraînement sur différentes situations que ce soit de frappes au but, face à des blocs bas, de centres. On travaille de manière spécifique avec nos joueuses offensives. La confiance joue forcément sur l’aspect mental. Il nous faut des matchs où nos joueuses puissent marquer pour que ça relance cette dynamique de confiance que ce soit personnellement mais aussi pour l’équipe."

Trois buts en quatre matchs...

Les absences de Catarina Macario et Ada Hegerberg ne cessent de se faire sentir au fil des semaines. Il faut remonter à la première journée de cette Ligue des champions pour voir une attaquante de l’OL trouver le chemin des filets toutes compétitions confondues. Depuis la réalisations de Melvine Malard, prolongée durant la semaine, l’OL n’a inscrit que trois buts en quatre matchs avec une réalisation de Wendie Renard et deux de Lindsey Horan. Si l’Américaine est devenue le fer de lance de cette formation lyonnaise, le manque de poids offensif est clairement une des raisons de cette "mauvaise passe" lyonnaise, si l’on peut dire malgré une première place en championnat. L’ombre d’Ada Hegerberg, dont le retour "sera discuté fin décembre - début janvier", ne cesse de grossir au-dessus de Lyon au fil des semaines.

"Ada est une très grande joueuse avec beaucoup de qualité dans la surface de réparation, qui est capable de terminer les actions. Sur les trois derniers mois de la saison dernière, elle a fait preuve de beaucoup d’efficacité et on a pu remporter les objectifs fixés avec la Ligue des champions et le championnat. Son expérience et sa qualité de finisseuse nous manquent aujourd’hui, a concédé Bompastor. Les joueuses qui sont aujourd’hui dans l’effectif ont de la qualité et sont capables de mettre des buts. Il faut juste de la confiance et j’espère vraiment que ce soit pour jeudi."

Face à une équipe dont on sait finalement peu de chose mais qui reste expérimentée sur la scène européenne avec une participation régulière à la Ligue des champions, l’OL se soucie plus de son jeu que de celui de son adversaire "en raison de notre situation et de cette urgence de points". Si les Lyonnaises veulent s’offrir deux finales avant l’heure contre Arsenal et la Juventus à la mi-décembre, l’objectif du 6 sur 6 contre le FC Zürich n’est pas espéré, il doit être une obligation.