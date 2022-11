Pour le déplacement à Zürich, Sonia Bompastor a convoqué un groupe de 22 joueuses. Absente depuis avril, Dzsenifer Marozsan signe son retour chez les Fenottes. Néanmoins cette bonne nouvelle s’accompagne du forfait d’Amandine Henry qui devrait être sur le flanc plusieurs semaines.

Son retour à l’entraînement il y a un mois avait été salué par les supporters lyonnais mais il lui restait désormais à retrouver complètement le groupe des Fenottes. Un temps espéré pour la réception du Havre dimanche dernier, Dzsenifer Marozsan va finalement signer son retour en Ligue des champions. Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier, la milieu allemande avait recommencé la course individuelle en août dernier avant de revenir petit à petit dans le groupe de Sonia Bompastor. Pour le déplacement à Zürich, l’entraîneure de l’OL a donc jugé que ce match était le bon moment pour revoir Marozsan avec le maillot lyonnais.

Cette bonne nouvelle, couplée à la présence de Selma Bacha dans le groupe de 22 joueuses retenues, ne fait malgré tout pas oublier une absence de taille pour ce troisième match de Ligue des champions. En effet, Amandine Henry n’a pas été retenue dans le groupe et ce forfait devrait s’accompagner de plusieurs autres selon RMC. La milieu de terrain serait absente plusieurs semaines sans qu’on en connaisse encore les raisons. Présente en conférence de presse ce mercredi en fin d’après-midi, Sonia Bompastor en dira un peu plus à propos de sa joueuse et de la nature de sa blessure. Cela reste quoi qu’il arrive un nouveau coup dur pour les Fenottes dans cette série de 7 matchs qui les attend.

Le groupe de l’OL contre le FC Zürich : Endler, Holmgren, Paljevic - Bacha, Cayman, Gilles, Jaurena, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Bahlouli, Benyahia, Horan, Marozsan, Mendy, Van de Donk - Becho, Bruun, Cascarino, Le Sommer, Malard