OL : Dzsenifer Marozsan a repris la course à Décines

Victime d’une rupture des ligaments croisés en mai, Dzsenifer Marozsan poursuit sa rééducation. Pour la première fois depuis mai, l’Allemande a refoulé les pelouses du centre d’entraînement de Décines, mardi.

Mardi, les joueuses de l’OL étaient de retour au centre d’entraînement de Décines après une semaine du côté des Etats-Unis. Mais les coéquipières de Delphine Cascarino n’étaient pas les seules à faire leur retour. En effet, en marge du groupe de Sonia Bompastor, Dzsenifer Marozsan est apparue, non pas en crampons mais bien en baskets. La milieu allemande a recouru pour la première fois sur les pelouses du centre d’entraînement et passe donc une étape de plus dans sa rééducation.

Comme Ellie Carpenter et Catarina Macario, Marozsan a été victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier. A la différence de l’Australienne et de l’Américaine, la blessure est intervenue lors d’un rassemblement avec la sélection allemande. Sur le flanc depuis son opération début mai, Dzsenifer Marozsan ne devrait pas faire son retour avec l’OL avant la fin octobre.