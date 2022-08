OL : Catarina Macario va se rendre au Qatar pour sa rééducation

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 1er juin avec l’OL, Catarina Macario a commencé sa rééducation. L’Américaine devrait prochainement se rendre au Qatar pour suivre un programme de cinq semaines.

A l’heure où les Fenottes ont repris le chemin de l’entraînement après leur périple aux Etats-Unis, d’autres poursuivent leur rééducation. La fin de saison dernière de l’OL a été fatale avec pas moins de trois ruptures des ligaments croisés pour Dzsenifer Marozsan, Ellie Carpenter et Catarina Macario. Une vraie malédiction pour le club lyonnais. Blessée depuis le 1er juin et la dernière journée de D1 féminine, Macario a, comme ses deux coéquipières, déjà commencé la rééducation depuis un mois.

Aperçue au centre d’entraînement de l’OL ces dernières semaines, la joueuse offensive a aussi été vu du côté de Clairefontaine il y a quelques jours. N’étant pas espérée avant le début de l’année prochaine, Catarina Macario fait tout son possible pour revenir le plus vite possible et va connaitre une nouvelle phase dans son programme. Au moment d’annoncer sa liste pour la rassemblement de septembre, Vlatko Andonovski a donné quelques nouvelles de la Lyonnaise et annoncé que Macario allait bientôt prendre la direction du Qatar pour un programme supplémentaire de cinq semaines dans une clinique spéciale du pays du Golfe.