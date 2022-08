Barré à l’OL, Cenk Ozkaçar a une saison pour convaincre Valence. Le défenseur turc a été prêté un an avec une option à cinq millions d’euros.

Il n’a pas joué un match de Ligue 1 et n’en jouera certainement jamais avec l’OL. Arrivé en 2020 avec l’étiquette d’un jeune défenseur plein d’espoir, Cenk Ozkaçar n’aura pas réussi à convaincre Rudi Garcia et Peter Bosz. Prêté la saison dernière en Belgique où il avait pris de l’expérience et un certain crédit, le Turc n’a pas continué sur sa lancée lors de la pré-saison lyonnaise. Face au Dynamo Kiev, il avait paru en difficulté et cette performance ne lui avait pas permis de marquer des points dans l’esprit de son coach.

Un prêt payant de 500 000€

Considéré comme la sixième option dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Cenk Ozkaçar savait que sa progression ne passerait que par un départ de l’OL. Il faudra attendre encore un an avant qu’il ne soit peut-être définitif mais le défenseur n’évoluera pas cette saison avec le club lyonnais que ce soit en équipe première ou en réserve. Comme entendu depuis son arrivée lundi soir, Ozkaçar a été prêté au Valence FC en Liga où il retrouvera un ancien Lyonnais en la personne de Mouctar Diakhaby. Cette session payante (500 000€) d’une saison est assortie d’une option d’achat fixée à cinq millions d’euros et que le club espagnol pourra lever dans quelques mois si les performances du Turc sont à la hauteur.