Ligue 1 : l’OL dans le top 5 ? Une première sous Bosz

Grâce à sa victoire contre Troyes et aux résultats du week-end, l’OL est monté sur la 4e marche du classement de Ligue 1. Une première sous l’ère Peter Bosz.

Deux matchs, six points sur six possibles. Le début de saison de l’OL est pour le moment réussi. Si l’on peut encore se montrer critique sur le jeu développé par les joueurs lyonnais et cette faculté à se mettre en difficulté tout seul comme ce fut le cas contre Ajaccio et Troyes, force est de constater que mathématiquement, l’objectif est rempli. En attendant de savoir quand sera replacé le match reporté face à Lorient, l’OL est dans les clous concernant ses ambitions avec ces deux victoires. Avec Clermont, le PSG, Lens et Marseille, les Lyonnais sont les seuls autres à avoir gagné à deux reprises cette saison.

Une bonne dynamique qui permet aux coéquipiers de Castello Lukeba de pointer à la 4e place du classement, malgré ce match en retard. C’est d’ailleurs un petit événement de voir l’OL si haut depuis l’arrivée de Peter Bosz. En effet, lors de sa première saison lyonnaise et les deux premières de ce nouvel exercice, le technicien néerlandais n’avait jamais gouté aux joies du Top 5 français. C’est désormais chose faite lors de cette 3e journée de L1 et cette 4e place. Il est encore trop tôt pour s’emballer mais cette statistique est peut-être l’une des preuves qu’un changement est bien en train de s’opérer dans la capitale des Gaules.