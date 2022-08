Malgré le refus de Damien Da Silva, Clermont n’a pas tourné la page. Le club auvergnat souhaite renforcer son arrière garde avec de l’expérience et viserait toujours le défenseur de l’OL.

Il fait partie de ces joueurs que l’OL aimerait bien voir partir d’ici au 1er septembre. Arrivé libre la saison dernière, Damien Da Silva ne sera très clairement pas retenu durant l’été. Barré dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’ancien capitaine du Stade rennais a peu joué la saison passée (21 matchs) et les choses ne devraient pas aller en s’améliorant dans ce nouvel exercice. A 34 ans, Da Silva en est bien conscient mais avec une fin de contrat dans douze mois, il n’est lui aussi pas pressé de partir pour dire de quitter Lyon. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il aurait repoussé les avances du FC Metz, ne souhaitant pas évoluer en Ligue 2.

Clermont veut de l'expérience

Il y a quelques jours, L’Equipe nous apprenait que le Clermont Foot était aussi venu aux renseignements et avaient pris la température auprès de son ancien joueur (2013-14). Ce dernier n’aurait pas répondu par l’affirmative, pas de quoi repousser les ardeurs clermontoises. D’après La Montagne, le club auvergnat n’a pas abandonné l’idée de faire revenir Damien Da Silva et poursuivrait son travail au corps. Pascal Gastien cherche un élément expérimenté à en défense central pour accompagner Florent Ogier et la recrue Mateusz Wieteska et espère le Lyonnais… La balle est désormais dans le camp du joueur.