Deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid et grand favori du Ballon d’Or, Karim Benzema est la fierté de l’OL. Pour les 70 ans de Bernard Lacombe, l’attaquant français a rappelé tout ce que l’ancien dirigeant lui avait apporté.

70 ans, ça valait bien quelques hommages. En retrait depuis quelques années après avoir occupé le rôle de conseiller du président Aulas, Bernard Lacombe n’en reste pas moins un légende de l’OL. À 70 ans, il reste parmi les fiertés lyonnaises, l’un des premiers symboles du succès de la formation à la lyonnaise. Ayant soufflé ses nombreuses bougies lundi, l’ancien attaquant a eu le droit à une série d’hommages de la part d’anciens joueurs et coéquipiers à l’OL ou en équipe de France. Parmi eux, un certain Karim Benzema, qui fait aujourd’hui le bonheur du Real Madrid.

"Tu as été celui qui m’a toujours motivé pour arriver là où je suis aujourd’hui. Si tu te rappelles quand j’étais encore à Lyon, on allait faire des tours de terrain les veilles de match. Ça m’a beaucoup aidé parce que tu me parlais de buts, d’être dans la surface, de comment tirer, s’est remémoré Benzema dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club. C’est quelque chose qui est dans ma tête et merci de continuer à me motiver encore plus durant nos échanges."

Aujourd’hui deuxième meilleur buteur du Real Madrid, Karim Benzema a de grande chance de devenir dans les prochaines semaines, le premier joueur formé à l’OL à remporter le Ballon d’Or. Une fierté de plus pour tout un club et une ville et encore plus pour Bernard Lacombe. Quand il s’agissait de donner des conseils aux attaquants lyonnais, le champion d’Europe 1984 n’était jamais le dernier et regrettait récemment que cette tradition se soit un peu perdue.