Revenu à l’OL durant l’été, Corentin Tolisso veut se relancer après des derniers mois de galère. En enchaînant avec son club formateur, le milieu vise également la Coupe du monde avec les Bleus dans quelques mois.

Entre les espoirs et les doutes, l’arrivée de Corentin Tolisso à l’OL n’a laissé personne insensible. De retour à la maison après cinq saisons au Bayern Munich, le milieu de terrain veut retrouver le fil de sa carrière. Miné par les blessures ces derniers mois, Tolisso a misé sur le cadre familial dans un club qu’il connait et autour des gens qu’ils aiment pour se refaire la cerise. La préparation et une blessure ont donné du grain à moudre aux détracteurs de son arrivée mais après 20 minutes jouées contre Ajaccio, l’ancien Bavarois s’entraîne normalement depuis plus d’une semaine.

Le début de la rédemption ? Corentin Tolisso l’espère, lui qui a de grandes ambitions avec l’OL mais aussi personnelles. "L’Équipe de France ? Oui bien sûr, j'ai envie de revivre ces moments. Je sais par quoi cela passe : beaucoup de travail et de la régularité. Il faut que j'enchaîne les matchs, que je sois bon, a-t-il clamé au micro de Prime Video. J'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, re-soulever le trophée comme en 2018. Cela a été le plus beau moment de ma carrière, je veux le revivre."

Face à l’émergence de certains profils comme Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga chez les Bleus, Corentin Tolisso a pris un peu de retard dans la course au Qatar. Néanmoins, il a toujours fait partie des meubles quand son physique l’a laissé tranquille. Et Didier Deschamps est un sélectionneur qui aime s’appuyer sur des hommes de confiance.