OL - Ajaccio (2-1) : Corentin Tolisso, les prémices d’un retour

Face à Ajaccio lors de la première journée, Corentin Tolisso a pu fouler la pelouse du Parc OL pendant 15 minutes. Après une préparation tronquée, le milieu de terrain a véritablement débuté l’histoire de son retour à l’OL.

Il y a tout d’abord eu les prémices lorsqu’il est parti s’échauffer, puis une véritable ovation lors de son entrée en jeu. Vendredi contre Ajaccio (2-1), Corentin Tolisso a enfin repris le cours de son histoire avec l’OL là où il l’avait laissée. A la 75e minute, au moment de remplacer Lucas Paquetá, il a pu entendre qu’il était désiré par le public rhodanien. Tout comme Alexandre Lacazette avant lui, les supporteurs ont scandé son nom en cœur, heureux de (re)voir à l'œuvre l’enfant de Tarare.

Un petit quart d’heure donc, le temps de constater que l’ex-Munichois n’avait rien perdu de ses qualités dans le duel et de sa technique. On l’a senti très serein, capable de rassurer ses partenaires dans une période où l’Olympique lyonnais devait s'atteler à conserver son avantage d’un but. Il a fait partie de ceux permettant à l’équipe de mieux maîtriser les débats en fin de rencontre. “J’étais au stade vendredi et bien sûr, c’est un peu compliqué de juger sur 15 minutes, mais on voit qu’il n’a pas eu d'appréhension, nous expose Anthony, 41 ans, supporteur abonné depuis 2001. Avec Johann Lepenant, ils se sont montrés complémentaires. Quand l’un montait un peu plus haut, l’autre restait derrière, et inversement. Donc voir ce milieu avec Maxence Caqueret en plus, c’est clairement du kiff. En plus, on a vu qu’il n’avait rien perdu quand il fallait aller au charbon, il s’est imposé à un moment. Le Corse a volé alors que lui n’a pas bougé.”

"C’était émouvant", Vincent Tolisso, le père de Corentin

Ce retour et cette ferveur, 5 ans après son dernier match sous ce maillot (contre Nice le 20 mai 2017), ont aussi touché sa famille. "C’était émouvant, j’avais des frissons quand j’ai entendu toutes ces acclamations. Même lui ne s’attendait pas à ça, reconnaît Vincent, son père. Mais c’est aussi pour ça qu’il est revenu, il sait qu’il est aimé ici. Contre Ajaccio, ce n’est pas passé loin, mais la saison dernière, c’est un match que l’OL aurait sûrement perdu. C’est aussi ça que Corentin et Alex (Lacazette) peuvent apporter. Ne plus avoir cette peur quand ça tourne mal, ce barrage psychologique et cette panique quand les vents sont contraires comme avec le rouge d’Antho (Lopes). Cette culture de la gagne qu’ils ont connue au Bayern et à Arsenal. Au Bayern, même contre les petits, ils voulaient leur rouler dessus."

Malgré tout, le champion du monde 2014 n’a pas effectué la préparation avec les autres. Il apparaît donc difficile d’attendre de lui d'excellentes performances sur 90 minutes pour l’instant. “Le retour de Tolisso avait donné de l’espoir mais aussi beaucoup d’interrogations. J’étais confiant après sa présentation où il disait avoir bien travaillé. Mais cette blessure, c’est quand même fâcheux… On a l’impression qu’on va revivre ce que le Bayern a vécu. J’espère juste que c’est simplement le contrecoup de sa préparation individuelle parce qu’on va avoir besoin de lui pour ramener un peu d’ordre dans la maison. Lacazette a déjà montré en un mois pourquoi il est revenu et ce que ça va apporter, donc maintenant, on attend de voir avec Tolisso, confie Raymond, 72 ans, habitant de Sainte-Foy-lès-Lyon et venu lundi à l’entraînement avec son petit-fils. Vendredi, il a eu 2-3 interventions rugueuses donc on voit qu’il n’a rien perdu de sa hargne et c’est déjà un bon signe.”

Les supporteurs entre espoirs et attentes à son sujet

Entre espoirs et attentes, certains fans souhaitent en voir plus avant de totalement se réjouir, à l’image d’Emelyne, 23 ans et membre des Lyon 1950. “Il y a plus d’attentes sur Tolisso que sur Lacazette pour moi. Autant pour le second, on sait à peu près à quoi s’attendre, autant avec le premier, j’ai l’impression qu’on est vraiment sur un pari et j’espère qu’il sera gagnant. Il est parti il y a cinq ans comme un joueur confirmé en Ligue 1 et qui avait besoin de prouver en Europe et son retour, ça reste un sentiment mitigé. Je suis contente de revoir un ancien de la maison revenir et dans le même temps, on regarde ses dernières années et on se dit qu’il faut espérer que ce soit derrière lui. Il n’a pas de chance parce que la préparation aurait permis d’éteindre tout ce scepticisme et finalement, il n’a fait que le renforcer, regrette la Majolane. Pour le moment, je préfère ne pas me positionner, j'attends de voir s’il arrive à enchaîner. En tout cas, c’est tout ce qu’on veut ici.”

Avec une semaine d’entraînements en plus dans les jambes avant le déplacement à Lorient dimanche, Corentin Tolisso va monter en pression au fil du mois d'août. Tout comme Maxence Caqueret, qui devrait lui faire son retour, le Rhodanien piaffe d’impatience de pouvoir débuter une rencontre. Reste à voir si Peter Bosz changera son entrejeu par rapport à la première journée, et si oui, dans quelle proportion.