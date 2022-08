OL : Bruno Cheyrou prévoit un mercato hivernal mouvementé

Même si nous sommes en plein mois d'août et que le mercato est encore loin d'être terminé, l'OL est beaucoup plus discret depuis plusieurs semaines. Bruno Cheyrou prévoit d'ailleurs que la fenêtre hivernale pourrait être plus mouvementée.

Cela fait maintenant plusieurs semaines, depuis la venue de Nicolas Tagliafico, que l'OL n'a pas annoncé une nouvelle recrue. Dans l'autre sens, outre les jeunes Lenny Pintor (Saint-Etienne) et Yahya Soumaré (Bourg-en-Bresse) pour ne citer qu'eux, seul Léo Dubois (Galatasaray) figure parmi les départs significatifs dans le groupe professionnel. Une situation que déplore Bruno Cheyrou et le club qui souhaiteraient accélérer les ventes pour rééquilibrer l'effectif.

Un mercato estival "atone"

Pour l'heure, peu d'évolutions sont à noter dans l'opération dégraissage. Par ailleurs, le responsable de la cellule de recrutement prévoit une fenêtre des transferts hivernale plus agitée. "Pour le moment, le mercato estival a été assez atone, avec peu de mouvements ou avec des mouvements surprenants et pas forcément à ce que l'on pouvait attendre, notamment pour nous, a décortiqué le dirigeant sur OL Play. Donc oui, c'est possible qu'au mois de janvier il y ait plus de mouvements que cet été." La Coupe du monde programmée en novembre et décembre pourrait avoir un rôle important à ce sujet.