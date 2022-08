Vendredi, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Néanmoins, cette victoire ne doit faire oublier le mercato qui se poursuit. Avant le match, Bruno Cheyrou a estimé que la porte ne serait pas fermée pour les joueurs libres dans un an ni pour Lucas Paquetá.

Chaque jour qui passe, rapproche un peu plus de la fermeture du marché des transferts. Chaque jour qui passe ne permet pas d’avancement dans l’opération dégraissage voulue pour l’OL durant l’été. Léo Dubois est bien parti à Galatasaray mais il est bien le seul. L’effectif lyonnais est toujours aussi pléthorique et c’est à se demander s’il rétrécira vraiment d’ici au 2 septembre prochain… "Le but, dans une première phase, était de proposer à Peter Bosz d'avoir le maximum de son effectif pour débuter sa saison. C'est ce qu'on a réussi à faire avec des arrivées assez tôt dans le mercato, a déclaré Bruno Cheyrou avant le match contre Ajaccio sur Prime Video. On a un effectif un peu trop conséquent, pour qu'il soit parfaitement cohérent, il faudrait le réduire. Tant qu'il ne sera pas réduit, il n'y aura pas de nouvelles arrivées."

Vendre, les dirigeants de l’OL n’ont que ce mot à la bouche depuis bientôt deux mois. Ce n’est pas pour autant que les courtisans se bousculent au portillon. Est-ce que le club se montre trop gourmand pour certains joueurs ? Est-ce que ces mêmes joueurs, libres dans un an, font jouer la montre ? La vérité doit se situer entre les deux et, s’il reste encore du temps, l’urgence commence à se fair sentir.

"Une offre qu'on ne peut pas refuser pour Paquetá ? Le président décidera"

Remplacé après le rouge de Lopes, Houssem Aouar est, avec Moussa Dembélé, l’un des joueurs qui sera libre dans quelques mois et dont la situation contractuelle urge. "Houssem Aouar ? Il ne lui reste plus qu'un an de contrat, et comme tous les joueurs dans cette situation, la question est très ouverte. En cas d'offre, pour tous ces joueurs en fin de contrat dans un an, on réfléchira. Il n'y a pas eu d'offre pour l’instant, a assuré le chef du recrutement. Moussa Dembélé ? Non plus. Après il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs et s'ils restent avec nous, on sera ravi. S'ils ont d'autres opportunités, on étudiera ce qui se présente."

Etudier ce qui se présente, ce sera également le cas dans le dossier Lucas Paquetá. Mercredi, Peter Bosz avait soufflé le chaud et le froid concernant la situation du meneur brésilien et Bruno Cheyrou a rejoint son coach. Le numéro 10 n’est pas forcément à vendre mais n’est pas intransférable non plus. S’il n’a pas eu un rendement offensif important vendredi, il s’est montré précieux dans l’abattage. "Pour l'instant, il est là. On est content qu'il soit là. On ne maîtrise pas tout sur le marché. Si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président de décider."