Quelques jours après avoir accroché le nul face à Bourgoin, les U19 de l’OL affrontent de nouveau une équipe de N3. Les joueurs d’Eric Hély se déplacent à Dardilly (17h) pour affronter le Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier.

Affronter des équipes plus expérimentées pour s’aguerrir et se développer. Telle a été la volonté d’Eric Hély et de son staff durant l'été pour préparer au mieux la nouvelle génération qui jouera en U19 cette saison. Après avoir repris en "douceur" avec une confrontation contre une équipe de la même catégorie lors du premier match amical, les jeunes lyonnais se frottent désormais à des formations bien plus âgées.

Après la réserve du Servette FC et le nul (3-3) contre l’équipe de National 3 de Bourgoin-Jallieu il y a quelques jours, les U19 de l’OL affrontent le Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier. Les voisins de l’ouest lyonnais évoluent également en National 3 et représentent donc un nouveau test pour les coéquipiers de Pape Fuhrer. La rencontre aura lieu à 17h du côté de Dardilly au Stade de la Brocardière.