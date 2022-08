OL Académie : les U19 reviennent avec un nul (3-3) de Bourgoin

Après une lourde défaite contre le Servette Genève, les U19 de l'OL se sont repris face à l'équipe première de Bourgoin-Jallieu (3-3). Le jeune Israélien à l'essai dans le Rhône, Karem Zoabi, a inscrit le dernier pion de cette partie.

Les U19 de l'Olympique lyonnais disputaient leur troisième match de préparation avant la reprise du championnat et de la Gambardella. Après avoir bien démarré contre leurs homologues montpelliérains (3-2), ils avaient lourdement chuté face à la formation U21 du Servette Genève (5-0). Mardi, les garçons d'Eric Hély croisaient le fer avec le voisin isérois, le FC Bourgoin-Jallieu, au stade de Chantereine à 18 heures.

Prochain rendez-vous face à Limonest

Résultat, un match nul (3-3) et beaucoup de buts. Les jeunes pousses lyonnaises, qui menaient 2 buts à 0 grâce aux réalisations de Mathys De Carvalho (30e) et Romain Berthelin (47e), ont vu l'équipe première de Bourgoin recoller au score (1-2, 55e - 2-2, 65e) et même passer devant (3-2, 75e). Avant que Karem Zoabi, le jeune Israélien (16 ans) récemment arrivé à l'OL pour effectuer un court essai, égalise en fin de rencontre (3-3, 85e). Prochain rendez-vous fixé face à Limonest, le 6 août prochain, pour la génération 2005 portée notamment par Joris Manquant et Pape Fuhrer.