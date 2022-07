OL Académie : lourd revers (5-0) pour les U19 contre le Servette

Eric Hély entraîneur à l’OL de l’équipe U19. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Après une première victoire en amical le week-end dernier, les U19 de l’OL ont mordu la poussière contre le Servette Genève. Opposés à l’équipe réserve du club suisse, ils se sont inclinés 5-0.

Pour les 100 ans du club d’Amplepuis, les U19 de l’OL avaient sorti le champagne la semaine dernière. Pour leur premier match amical de la saison, les hommes d’Eric Hély l’avait emporté contre leurs homologues montpelliérains (3-2). Samedi, ce fut une toute autre histoire pour les jeunes pousses lyonnaises face au Servette Genève. Dans cette pré-saison, la génération 2005 ne va pas se frotter qu’à des joueurs de leur âge mais également à des équipes bien plus expérimentées.

Une façon pour le staff lyonnais de forger un mental d’acier au groupe dans la difficulté avant la reprise du championnat et de la Gambardella. Contre le Servette, les Lyonnais ont eu un aperçu avec une lourde défaite (5-0) contre l’équipe U21 du club suisse, renforcée par quelques éléments plus âgés. La différence s’est donc faite sentir pour les coéquipiers de Joris Manquant qui vont avoir encore fort à faire. Les prochaines rencontres se disputeront contre Bourguoin et Limonest, deux clubs de National 3…