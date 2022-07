Inter Milan : Inzaghi satisfait de "ce très bon test contre un très bon OL"

Simone Inzaghi, entraîneur de l’Inter Milan (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

A Cesena, il y a eu du spectacle dans les tribunes et sur le terrain. Dans ce nul (2-2) entre l’OL et l’Inter Milan, tout le monde semble finalement satisfait.

Dans les matchs amicaux, le résultat n’est clairement que secondaire. Tout au long de leur préparation, les entraîneurs cherchent avant tout à voir sur le terrain ce qui est travaillé durant la semaine. Samedi, à Cesena, il n’y a pas eu de vainqueur entre l’Inter Milan et l’OL (2-2). Pourtant, à la lecture des différentes déclarations, les deux clubs donnent l’impression d’avoir gagné. Non pas au score mais bien collectivement. Quand Peter Bosz a salué "le répondant" de ses joueurs, Simone Inzaghi s’est montré satisfait de la prestation intériste et de l’opposition.

"C'était un très bon test, contre une très bonne équipe de l’OL que nous savions en avance sur nous en termes de préparation et qui a une grande qualité, a déclaré le coach italien aux micros d'InterTV après le match nul 2-2. J'ai vu les choses que je cherchais, l'équipe était bien sur le terrain et j'ai eu de très bonnes réponses, avec beaucoup d'occasions même en première mi-temps."

A la différence de l’OL, l’Inter Milan n’en a pas encore fini avec sa préparation. Les Nerazzurri seront de nouveau sur le pied d’oeuvre contre Villarreal dans une semaine avant de s’attaquer à la Serie A, le week-end du 13 août.