NWSL : l’OL Reign retrouve le goût de la victoire contre Angel City (2-3)

N’ayant plus gagné depuis deux matchs, l’OL Reign s’est imposé dans les dernières minutes contre le FC Angel City (3-2). Grâce à cette victoire, les joueuses de Laura Harvey remontent à la 4e place.

Elles ne sont pas passées loin de la correctionnelle. Incapables de gagner depuis deux matchs, les joueuses de l’OL Reign ont bien cru qu’elles avaient vivre un deuxième revers de suite face au FC Angel City. Après seulement une demi-heure de jeu, le club de Los Angeles menait déjà 2-0 grâce à Roccaro et McCaskill. Comme si la soirée n’était déjà pas assez compliquée, la franchise de l’OL Groupe n’a pas pu compter sur le penalty obtenu en fin de première mi-temps pour réduire l’écart, Kim Little échouant dans l’exercice.

Entrée gagnante de Heath

Et puis la pause est arrivée puis passée et c’est un tout autre visage que les joueuses de Laura Harvey ont montré. Celui d’une formation dominante (12 tirs cadrés à 4) et en l’espace de vingt minutes, l’équipe de Seattle a refait son retard. D’abord par l’ancienne joueuse de l’OL, Jessica Fishlock (54e) puis par Huerta (64e). C’est finalement au bout du temps réglementaire que l’OL Reign a fait la différence grâce à l’une de ses nouvelles recrues. Entrée à la 84e minute, Tobin Heath a offert les trois points cinq minutes plus tard. Ce but vaut cher au classement puisque l’OL Reign remonte à la 4e place mais surtout repousse son adversaire du soir à trois points.