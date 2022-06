OL Reign - Mercato : Tobin Heath débarque pour une saison

Tobin Heath lors de Costa Rica – Etats-Unis en 2019. (Photo by Douglas P. DeFelice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Laissée libre par Arsenal mais appartenant toujours à Louiseville, Tobin Heath rejoint l’OL Reign. Les droits de l’attaquante américaine ont été transférés à la franchise de Seattle.

Il y a quelques jours, Laura Harvey avait laissé planer le doute au moment de parler de l’intérêt de l’OL Reign pour Tobin Heath mais la coach savait très bien que les discussions étaient sur le bon chemin. Une semaine après la sortie médiatique de l’entraîneure, l’OL Reign a confirmé l’arrivée de l’attaquante américaine pour la saison en cours ainsi qu’une option pour une année supplémentaire. A Seattle, Tobin Heath retrouvera notamment Megan Rapinoe et Rose Lavelle avec qui elle a remporté la Coupe du Monde 2019 en France avec les Etats-Unis.

Une saison plus une en option

Partie de la NWSL depuis 2020 pour tenter une expérience en Angleterre à Manchester United d’abord puis à Arsenal la saison dernière, Heath va connaitre un nouveau club américain après avoir notamment évolué au Thorn FC de Portland. Cette arrivée de Tobin Heath dans la franchise appartenant à l’OL Reign a été rendu possible par l’acquisition des droits de la joueuse contre le choix de 2e tour de la Draft 2023 de la NWSL, acquis auprès de l'Angel City FC, en plus de son choix naturel de 4e tour et de 50 000 $ envoyés du côté de Louiseville.